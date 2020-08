Heilbronn. (pol/kaf) Schaulustige und Gaffer haben am Montag in Heilbronn Rettungskräfte dabei gefilmt, wie sie einen Mann wiederbeleben mussten. Wie die Polizei mitteilt, lag der 41-Jährige gegen 18.45 Uhr leblos auf dem Marktplatz. Nur wenige Ersthelfer kümmerten sich um den Mann. Als die Rettungskräfte kamen, kämpften sie um das Leben des Mannes.

Währenddessen versammelten sich immer mehr Schaulustige um die Einsatzstelle, viele zückten ihre Smartphones und filmten die Szenerie. Polizeibeamte vor Ort waren ebenfalls an der Rettung beteiligt und konnten die Gaffer nicht von der Einsatzstelle fern halten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Filmen einer Person in einer hilflosen Lage nicht nur moralisch verwerflich ist, sondern auch einen Straftatbestand erfüllt. Neben der "Unterlassenen Hilfeleistung" nach § 323c StGB ist auch die "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen" nach § 201a StGB eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden kann.

"Vonseiten der Polizei appellieren wir an die Vernunft der Bevölkerung. Wenn sich ein Mensch in einer hilflosen Lage befindet, dann helfen Sie ihm. Letztlich kann jeder einmal in eine solche Situation kommen und Hilfe oder Unterstützung benötigen. In einer solchen Lage gefilmt zu werden, möchte vermutlich niemand", heißt es in einer Mitteilung der Heilbronner Polizei.