Heilbronn. (pol/car) Ein Streit zwischen zwei Familien hat am Samstag in Heilbronn für zwei Polizeieinsätze gesorgt. Den Vorfällen war die Trennung eines Ehepaars vorausgegangen. Die Familien wollten wohl die Ehre der eigenen Verwandtschaft verteidigen, so die Polizei.

Gegen 15.40 Uhr trafen einige weibliche Familienmitglieder vor einem Lebensmittelladen in der Salzstraße aufeinander. Eine Gruppe von vier Frauen der einen Familie war von zwei Frauen der anderen Familie angehalten worden. Zunächst entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. Eine der Frauen aus der Zweiergruppe begann dann, ihre Gegnerin zu bespucken, an den Haaren zu zerren und zu schlagen. Danach verließen beide Parteien getrennt voneinander den Tatort.

45 Minuten später geriet die männliche Fraktion aneinander. Eine Gruppe der einen Familie lief vor dem Heim der anderen Familie in der Hans-Seyfer-Straße auf. Die Männer prügelten sich, dabei zogen sich einige von ihnen Verletzungen zu. Zwei Polizeistreifen konnte die Lage vor Ort wieder beruhigen.