Heilbronn. (pol/van) Vorbildlich haben sich am Mittwoch zwei Kinder im Heilbronner Stadtteil Böckingen verhalten. Die beiden Jungen waren auf ein ausgebüxtes Schaf aufmerksam geworden, das sich am Rand der viel befahrenen Neckartalstraße aufhielt, so die Polizei.

Die etwa zehn bis zwölf Jahre alten Kinder kümmerten sich um das Tier und hielten es fest, um zu verhindern, dass es auf die Fahrbahn läuft. Eine tierliebe Autofahrerin hielt zudem an und half den Beiden, bis die Polizei den Besitzer ausfindig machen konnte.

"Völlig übermüdet, aber unverletzt konnte das Schaf seinem Besitzer übergeben werden. So fand der Ausflug des Schafes ein glückliches Ende", berichten die Beamten weiter.