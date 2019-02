Heilbronn. (pol/van) Den Rauch seines Joints hat ein Autofahrer am Montag der Polizei förmlich ins Gesicht geblasen. Wie die Beamten in Zivil mitteilen, fiel ihnen der Mann an einer roten Ampel in der Weststraße an der Einmündung zur Bahnhofstraße auf. Der Ford-Fahrer hatte das Fenster auf und rauchte.

Bei der Weiterfahrt blies er offenbar immer wieder Rauch durch das offene Fenster. Die dahinter fahrenden Beamten rochen jedoch, dass es kein normaler Zigarettenrauch war, sondern Marihuana. Deshalb stoppten sie den 27-Jährigen.

Bei der nachfolgenden Kontrolle wies sich der Autofahrer mit türkischen Papieren und einem polnischen Führerschein aus. Dieser stellte sich als Fälschung heraus. Der Mann musste auf die Dienststelle mitkommen, wo er durchsucht wurde. Wie sich herausstellte, hattte der Mann in seiner Unterhose mehrere Gramm Marihuana, eine Feinwaage und einen Crusher versteckt. Da ein Urinschnelltest positiv verlief, musste er zu einer Blutentnahme mitkommen.