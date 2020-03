Brackenheim-Botenheim. (pol/van) In Untersuchungshaft sitzt derzeit ein mutmaßlicher Brandstifter, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn mitteilen.

Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, mehrere Brände gelegt und am Morgen des 28. Februar einen Brand fingiert zu haben. Der Mann soll nach Angaben der Beamten einen nicht existierenden Brand in der Hindenburgstraße gemeldet und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst haben.

Am Vormittag entdeckte dann der Vermieter des Mannes, dass im Keller seines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße ein Feuer gelegt worden war. Die Flammen erloschen offenbar selbstständig, ohne großen Schaden anzurichten.

Die Ermittlungen führten zu dem 32-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass er in seiner Wohnung ebenfalls versucht hatte, einen Brand zu legen - vergebens. Auch hier ging das Feuer selbstständig aus.

Der polizeibekannte Mann kam am Freitag zunächst in eine psychatrisch-stationäre Behandlung, am Montag schließlich in eine JVA.