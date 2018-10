Bestenheid. (pol) Ein 19-Jähriger hat am Samstag einen 29-Jährigen mit einer Machete angegriffen und am Arm verletzt. Zu dem Vorfall kam es auf dem Parkplatz eines Discountermarkts in Wertheim-Bestenheid. Die Folge war ein großer Polizeieinsatz, der wilde Spekulationen um einen möglichen Amoklauf befeuerte.

Nach Angaben der Polizei haben Beamte den 19-Jährigen festgenommen. Bei Täter und Opfer handelt es sich um Asylbewerber. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Mosbach und die Kriminalpolizei Heilbronn haben die Ermittlungen aufgenommen.