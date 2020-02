Bad Friedrichshall. (jubu) Das hatte sich dieser Lastwagen-Fahrer vermutlich auch anders vorgestellt, als er am Montagnachmittag in Bad Friedrichshall mit seinem Lastwagen und dem geladenen Bagger an einer Brücke hängen blieb.

Der Niederländer war auf der L1096/B27 bei Bad Friedrichshall unterwegs. An der B27-Brücke blieb er mit seinem Tieflader samt Bagger bei der Durchfahrt hängen und steckte fest. Er hatte die Höhe seiner Ladung offenbar unterschätzt.

Einsatzkräfte der Polizei eilten sofort herbei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am Baggerarm entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Wie die Straßenbaubehörde vor Ort gegenüber der RNZ mitteilte, entstand an der Brücke lediglich kosmetischer Schaden, Einsturzgefahr soll nicht bestehen.

Um den Lastwagen aus seiner misslichen Lage zu bergen hatte man vor Ort bereits die Luft aus den Reifen gelassen, ohne Erfolg jedoch. Derzeit beraten sich die Kräfte über weitere Maßnahmen. Während dieser Arbeiten ist die Zufahrt zur Bundesstraße gesperrt, Polizeibeamte leiten den Verkehr. Im Feierabendverkehr bildeten sich längere Staus.