Bad Friedrichshall. (pol/van) Einen randalierenden Mann vor einem Bekleidungsgeschäft in Bad Friedrichshall haben Zeugen am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr der Polizei gemeldet.

Der 28-Jährige hatte nach Angaben der Beamten einen Fahrlehrer und dessen Schüler bedroht, anschließend ging er mehrere Passanten an. Danach lief er die Friedrichshaller Straße entlang und trat an mindestens drei geparkten Autos gegen die Außenspiegel, die dadurch beschädigt wurden.

Nachdem er auch noch vor einem Elektrogeschäft randalierte, wurde er von dem Geschäftsinhaber und einem Kunden vor dem Laden zu Boden gebracht und festgehalten, bis die alarmierte Polizei eintraf.

Da er sich auch von den Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, musste er in eine Klinik eingewiesen werden. Der 28-Jährige hatte bereits am vergangenen Sonntag in Bad Friedrichshall fünf Autos beschädigt.