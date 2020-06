Bretzfeld. (jubu/mün) Die Autobahn A6 zwischen Bretzfeld und dem Autobahnkreuz Weinsberg musste am Dienstagvormittag gesperrt werden. Dort ist bei einem schweren Lkw-Unfall ein Fernfahrer in seinem Füherhaus verbrannt.

Kurz vor neun Uhr hatte sich zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und dem Kreuz Weinsberg ein Stau in Richtung Heilbronn gebildet. Dessen Ende übersah der Fahrer eines mit Kohle beladenen Lastwages. Er prallte auf das Stauende und schob zwei vor ihm bremsende Laster auf den stehenden Verkehr.

Der Lkw des Unfallverursachers fing sofort Feuer und brannte vollständig aus. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch eingeklemmt in den Trümmern.

Ein großes Aufgebot an Rettungskräften brachte Mengen an Löschwasser zur Einsatzstelle. Die Autobahn muss noch bis in die Abendstunden gesperrt bleiben.

Update: Dienstag, 30. Juni 2020, 13.17 Uhr