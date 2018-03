Achern. (dpa-lsw) Nach Pöbeleien gegen Rettungskräfte bei einem tödlichen Unfall auf der Autobahn A 5 bei Achern fordert die Polizei Konsequenzen. «Man muss Polizei und Rettungskräfte in die Lage versetzen, solche Vorfälle tatsächlich zu verfolgen», sagte Peter Westermann, Leiter der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Um Pöbler zur Verantwortung zu ziehen, müsste man nach jetziger Rechtslage erst die Personalien der Leute in einem Wagen feststellen. Dazu hätten Rettungskräfte aber bei einem Unfall keine Zeit.

«Wir bräuchten Erleichterungen bei der Verfolgung solcher Delikte wie die Einführung einer Halterhaftung», meinte Westermann. Dann könnten Polizei oder Feuerwehr das Kennzeichen eines Autos abfotografieren und den Halter des Fahrzeugs belangen. «Dann werden Bußgelder verschickt», so der Beamte.

Bei dem tödlichen Unfall am Mittwochabend kurz nach der Anschlussstelle Achern konnten Feuerwagen nur langsam zur Unfallstelle durchkommen, weil es teils keine Rettungsgasse gab. Als Feuerwehrleute die Autofahrer aufforderten, zur Seite zu fahren, wurden die Helfer teils übelst beschimpft und bedroht. Die Pöbler kommen ungeschoren davon, weil die Rettungskräfte so schnell wie möglich zur Unfallstelle mussten und sich nicht mit Feststellung der Personalien aufhalten konnten.