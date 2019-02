Damals hatte sich die Partei im Emnid-«Sonntagstrend» erstmals seit Mitte Oktober wieder an den Grünen vorbeigeschoben. Diese legen nun einen Prozentpunkt zu und kommen auf 16 Prozent. Stärkste Kraft bleibt die Union, allerdings büßen CDU und CSU zusammen einen Punkt ein und kommen auf 29 Prozent. Die AfD liegt in der Umfrage unverändert bei 13 Prozent. Auf jeweils 9 Prozent kommen die Linke (minus 1) und die FDP (plus 1).

Zwei andere Umfragen hatten zuletzt ein unterschiedliches Bild ergeben. Im am Freitag veröffentlichten ZDF-«Politbarometer» blieb die SPD trotz breiter Zustimmung zu ihrer sozialpolitischen Offensive im Umfragetief. Sie fiel dort wieder zurück auf 15 Prozent (minus 1 Prozentpunkt), deutlich hinter den Grünen mit 20 Prozent.

Im bereits am Donnerstag veröffentlichten ARD-«Deutschlandtrend» legte die SPD hingegen einen Prozentpunkt zu und kam auf 18 Prozent, gleichauf mit den Grünen. Die Union konnte auch in diesen beiden Umfragen jeweils einen Punkt zulegen - sie lag im «Politbarometer» bei 31 Prozent und im «Deutschlandtrend» bei 30 Prozent.