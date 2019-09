Frank Magnitz, Vorsitzender der AfD in Bremen, erklärt bei einer Pressekonferenz seinen und den Austritt zwei anderer Mitglieder aus der AfD-Fraktion der Bremer Bürgerschaft. Foto: Carmen Jaspersen

Auslöser sei ein Zerwürfnis mit Fraktionschef Thomas Jürgewitz, erklärte Magnitz am Montag. Dieser habe eine konstruktive Oppositionsarbeit in der Bürgerschaft blockiert und ihn beschuldigt, eine fünfstellige Geldsumme unterschlagen zu haben. Der Austritt sei der Schlusspunkt einer langen Entwicklung. Als Gruppe wollen die drei Abgeordneten aber in der Bürgerschaft bleiben.