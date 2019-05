Eine Frau lässt ein Kind ihren Stimmzettel in die Wahlurne stecken. Foto: Mindaugas Kulbis/AP

Präsidentschaftskandidatin Ingrida Simonyte gibt in Vilnius ihre Stimme ab. Foto: Mindaugas Kulbis/AP

Knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigte waren in dem baltischen Staat zur Abstimmung aufgerufen. Foto: Mindaugas Kulbis/AP

Saulius Skvernelis, Präsidentschaftskandidat und amtierender Ministerpräsident von Litauen, spricht in Vilnius mit Journalisten. Foto: Mindaugas Kulbis/AP

Eine Frau liest den Stimmzettel in einem Wahllokal in Vilnius. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlkommission in Vilnius bei 56,5 Prozent. Foto: Mindaugas Kulbis/AP