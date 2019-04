Joko Widodo, Präsident von Indonesien, und seine Frau Iriana geben in einem Wahllokal in Jakarta ihre Stimme ab. Foto: Dita Alangkara/AP

Helferinnen und Helfer amüsieren sich in Gruselkostümen in einem Wahllokal in Jakarta. Foto: Nick Hanoatubun/SOPA Images via ZUMA Wire