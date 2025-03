Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. März 2025

Namenstag

Kunigunde

Historische Daten

2020 - Die deutschen Bischöfe wählen den reformorientierten Bischof von Limburg, Georg Bätzing, zum neuen Vorsitzenden. Sein Vorgänger Kardinal Reinhard Marx hatte auf eine Wiederwahl verzichtet.

2005 - Der amerikanische Abenteurer Steve Fossett (1944-2007) umrundet in gut 67 Stunden als erster Mensch allein, ohne aufzutanken und ohne Zwischenstopp die Welt in seinem Spezialflugzeug "GlobalFlyer".

1995 - Amerikanische Forscher geben offiziell die Entdeckung des "Top Quark" bekannt, des letzten von sechs elementaren Bausteinen der Materie, aus denen die Protonen und Neutronen des Atomkerns aufgebaut sind.

1905 - Am Berliner Klinikum Charité entdecken Erich Hoffmann und Fritz Schaudinn den Erreger der Syphilis, einer Geschlechtskrankheit, die in Europa fünf Jahrhunderte lang so gefürchtet war wie kaum eine andere Infektion.

1875 - George Bizets Oper "Carmen" wird in Paris uraufgeführt.

Geburtstage

1993 - Antonio Rüdiger (32), deutscher Fußballspieler, Nationalspieler seit 2014

1960 - Andreas Thiel (65), deutscher Handballspieler, langjähriger Torwart in der Nationalmannschaft

1935 - Dieter Appelt (90), deutscher Fotograf, Video- und Objektkünstler, zeigte seine Werke bei der Biennale in Venedig, Retrospektive im Art Institute of Chicago 1994

1930 - Heiner Geißler, deutscher Politiker, CDU-Generalsekretär 1977-1989; Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit 1982-1985, gest. 2017

Todestage

1975 - Therese Giehse, deutsche Schauspielerin ("Mutter Courage und ihre Kinder"), geb. 1898