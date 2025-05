Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Mai 2025

Namenstag

Augustin, Bruno

Historische Daten

2015 - Auf Antrag der US-Justiz werden in Zürich sieben Spitzenfunktionäre des Fußball-Weltverbandes FIFA festgenommen. Die USA werfen ihnen organisiertes Verbrechen und Korruption vor.

2005 - Deutschland ratifiziert als neuntes EU-Mitglied die neue EU-Verfassung. Nach dem Bundestag stimmt auch der Bundesrat zu. Wegen gescheiterter Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden tritt die Verfassung nicht in Kraft und wird 2007 durch den Vertrag von Lissabon ersetzt.

1930 - Das Chrysler Building wird in New York eröffnet. Mit seinen 319 Metern und 77 Stockwerken ist es zum Zeitpunkt der Einweihung das höchste Gebäude der Welt, wird aber schon im darauffolgenden Jahr vom wenige Straßen entfernten Empire State Building überragt.

1930 - Der US-amerikanische Ingenieur Richard Gurley Drew erhält das Patent für das weltweit erste transparente Klebeband.

1525 - Der Reformator und Bauernkriegsführer Thomas Müntzer wird vor den Toren der Stadt Mühlhausen in Thüringen enthauptet.

Geburtstage

1990 - Jonas Hector (35), deutscher Fußballspieler (1. FC Köln), 43 Länderspiele

1975 - Jamie Oliver (50), britischer Fernsehkoch und Kochbuchautor

1970 - Joseph Fiennes (55), britischer Schauspieler ("Shakespeare in Love", "Luther")

1950 - Dee Dee Bridgewater (75), amerikanische Jazzsängerin (Album "Dear Ella", "If You Believe")

Todestage

1910 - Robert Koch, deutscher Mediziner und Bakteriologe, Entdecker des Tuberkulose-Bakteriums 1882 und des Cholera-Erregers 1883, Nobelpreis für Medizin 1905, geb. 1843