Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Januar 2025

Namenstag

Eberhard, Susanna, Wolfram

Historische Daten

1985 - Der Bundestag ächtet generell die Urteile des Volksgerichtshofs. Die Institution sei "ein Terrorinstrument zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Willkürherrschaft" gewesen. Erst 1998 werden alle Nazi-Unrechtsurteile formal aufgehoben.

1980 - Walter Röhrl und Christian Geistdörfer gewinnen erstmals die Rallye Monte Carlo. Es ist nach 20 Jahren der erste deutsche Sieg auf dieser Strecke.

1955 - Als letzte Besatzungsmacht erklärt die Sowjetunion den Kriegszustand mit Deutschland offiziell für beendet.

1915 - In den USA wird die erste transkontinentale Telefonleitung zwischen New York und San Francisco in Betrieb genommen.

1755 - Die erste russische Universität wird in Moskau durch Erlass von Zarin Elisabeth I. auf Initiative des berühmten Gelehrten Michail Lomonossow gegründet.

Geburtstage

1955 - Petra Gerster (70), deutsche TV-Moderatorin (ZDF-Nachrichtensendung "heute" 1998-2021)

1945 - Helmut Rellergerd (80), deutscher Schriftsteller, bekannt geworden durch seine Heftromanfigur John Sinclair, die er 1973 unter seinem Pseudonym Jason Dark erfunden hat

1945 - Iris von Arnim (80), deutsche Modedesignerin, bekannt für ihre Cashmere-Mode

1940 - Wolfgang Paul (85), deutscher Fußballspieler (Borussia Dortmund 1961-1971)

Todestage

1990 - Ava Gardner, amerikanische Schauspielerin ("Die barfüßige Gräfin"), geb. 1922