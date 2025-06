Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Juni 2025

Namenstag

Euphemia

Historische Daten

2020 - Wegen eines massiven Corona-Ausbruchs muss das Schlachtunternehmen Tönnies im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück die Produktion stilllegen. Mehr als 1.400 Arbeiter meist aus Osteuropa haben sich infiziert. Der Kreis Gütersloh schließt Kitas und Schulen.

1970 - Das sogenannte Fußball-Jahrhundertspiel findet im Aztekenstadion von Mexiko-City zwischen Deutschland und Italien statt. Das WM-Halbfinale endet nach 120 nervenaufreibenden Minuten 4:3 für die Italiener.

1953 - Sowjetische Truppen schlagen den Volksaufstand gegen die Partei- und Staatsführung der DDR nieder.

1950 - Der Rowohlt-Verlag bringt als erster deutscher Verlag Taschenbücher auf den Markt.

1925 - In der Schweiz unterzeichnen 36 Staaten das Genfer Protokoll über das Verbot der Verwendung von chemischen und biologischen Waffen im Krieg.

Geburtstage

1975 - Willi Herren, deutscher Schauspieler ("Lindenstraße") und Schlagersänger, gest. 2021

1960 - Gayle Tufts (65), amerikanische Kabarettistin und Entertainerin ("Some like it heiß")

1950 - Thomas Freitag (75), deutscher Kabarettist (TV-Reihe "Freitag’s Abend – Medienkunde für Anfänger")

1945 - Eddy Merckx (80), belgischer Radrennfahrer, dreifacher Weltsportler der Jahre 1969, 1971 und 1974

Todestage

2015 - Süleyman Demirel, türkischer Politiker, Staatspräsident 1993-2000, geb. 1924