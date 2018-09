Die Frau im neuen Spitzenduo: Katrin Göring-Eckardt (46) wird die Grünen 2013 in den Wahlkampf führen. Ihr Anliegen: 'Wir müssen neue Wählerschichten gewinnen.' Foto: dpa

Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Die Wahl der Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt zur Grünen-Spitzenkandidatin neben Jürgen Trittin ist eine Überraschung. In dem Duo gilt die 46-Jährige als Vertreterin eines bürgerlichen Lagers. Im Interview erklärt sie, neue Wählerschichten gewinnen zu wollen, und sieht weiterhin eine große Distanz zur CDU.

Ein Regierungswechsel zu Rot-Grün im Bund erscheint nach jetzigem Stand mehr als fraglich zu sein. Wie wollen Sie es 2013 schaffen, Schwarz-Gelb abzulösen?

Deutschland braucht starke Grüne. Nur dann ist der Wechsel zu schaffen. Mit unserer Urwahl sind wir gut gestartet. Wir müssen neue Wählerschichten gewinnen. Das ist uns in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und gerade auch in Stuttgart schon hervorragend gelungen. Wir möchten Nichtwähler begeistern und möglichst viele für uns gewinnen, die von der schwarz-gelben Koalition enttäuscht sind. Wir wollen auch die Mitte erreichen. Das schaffen wir mit einer wertebasierten Politik, mit unseren Vorschlägen zur ökologischen Erneuerung unseres Landes.

Sollte es weder für Rot-Grün noch für Schwarz-Gelb reichen - ist Schwarz-Grün dann wirklich ausgeschlossen?

Für mich ist Schwarz-Grün keine ideologische Frage. Ich sehe nicht das inhaltliche Fundament, auf dem wir mit der Union eine tragfähige Regierung bilden könnten. Die Union hat sich mit dem Betreuungsgeld für eine rückwärtsgewandte Familienpolitik entschieden. Bei der Energiewende steht Peter Altmaier als Umweltminister auf der Bremse. Und auch bei gesellschaftlich drängenden Themen wie der Gleichstellung von Homosexuellen oder der Asylpolitik haben sich CDU und CSU immer weiter von uns entfernt.

Im Zweifel sollten die Grünen lieber wieder für vier Jahre in die Opposition gehen, als mit CDU/CSU zu regieren?

Rot-Grün ist möglich, auch im Bund. Wir werden kräftig zulegen und die SPD wird ihren Beitrag leisten. Da brauchen wir keinen Plan B.

In aktuellen Umfragen kann von einem positiven "Steinbrück-Effekt" für die SPD keine Rede sein - im Gegenteil. Sind Sie enttäuscht vom designierten Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten?

Peer Steinbrück ist der Kanzlerkandidat der SPD. Ich bin aber sehr froh, dass er bei der Frage Transparenz und Nebeneinkünfte geliefert hat. Das hat Vorbildcharakter. Schwarz und Gelb betreiben weiter ihr Versteckspiel. Ich beurteile jemanden nicht nach seinem Kontostand, sondern nach seinen politischen Ideen. Wenn Peer Steinbrück die sozialen Fragen weiter in den Mittelpunkt stellt, hat er unsere Unterstützung und unser Vertrauen.

Steinbrück und die SPD setzen auf Steuererhöhungen. Gehen die Grünen diesen Weg mit?

Ein armer Staat nützt nur den Reichen. Wir stehen für einen Staat, der handlungsfähig ist. Wenn wir nicht unendlich weiter Schulden machen wollen, werden sich alle an den öffentlichen Ausgaben beteiligen müssen. Wir benötigen eine Vermögensabgabe zur Schuldentilgung. Das Ehegattensplitting gehört abgeschafft. Mit dem Geld können wir dann die Kinderbetreuung und allseitige Förderung der Kinder verbessern. Und wir wollen ein anderes Steuersystem mit einem höheren Spitzensteuersatz. Viele Top-Verdiener sind bereit, einen höheren Anteil von ihrem Einkommen für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.

"Mutter Teresa" und Frontfrau für die Mitte - fühlen Sie sich so eigentlich richtig charakterisiert?

Das sind Klischees, auf die ich nicht viel gebe. Ich bin eine Grüne mit Leidenschaft. Dazu gehört für mich privat ein bestimmter Lebensstil, mit nachhaltigem Konsum und ökologischem Bewusstsein.

Werden Sie als Spitzenkandidatin der Grünen Ihr Amt als Bundestagsvizepräsidentin aufgeben?

Nein, im Bundestagspräsidium ist zwar Neutralität geboten, wenn es um die Sitzungsleitung und bestimmte Entscheidungen in der Parlamentsorganisation geht. Aber sonst, das sagte mein Kollege Volker Beck sehr schön, sind wir ja keine politischen Eunuchen.

Ausgerechnet Parteichefin Claudia Roth wurde bei der Urwahl von der Basis abgestraft, kam nur auf den vierten Platz. Müssen sich die Grünen schon einmal nach einer neuen Vorsitzenden umsehen?

Ich hoffe, dass Claudia Roth antritt und am Wochenende mit einem guten Ergebnis als Parteivorsitzende wiedergewählt wird. Wir haben einen schwierigen Wahlkampf vor uns. Da können wir nur mit Geschlossenheit und einem guten Team bestehen.