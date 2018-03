Von Christoph Slangen, RNZ Berlin

Berlin. Sigmar Gabriel (SPD) war niedersächsischer Ministerpräsident, ehe er im Jahr 2003 die Landtagswahl verlor - gegen Christian Wulff. Später wurde er Bundesumweltminister. Heute ist der 52-Jährige Bundesvorsitzender der Sozialdemokraten. Nach dem Rücktritt Horst Köhlers hatte Gabriel gemeinsam mit den Grünen Joachim Gauck als Kandidaten ins Gespräch gebracht.

Bundespräsident Christian Wulff ist zurückgetreten - ist das nun die Staatskrise, vor der Sie vor einigen Wochen gewarnt hatten?



Ich habe davor gewarnt, dass die Menschen sich immer schneller von der Politik und den Parteien abwenden - weil sie glauben, dass "die da oben" alle so sind wie Christian Wulff. Sein Verhalten hat das Amt beschädigt. Das Amt des Bundespräsidenten hatte in Deutschland bisher die höchste Glaubwürdigkeit von allen Staatsorganen. Insofern haben wir eine tiefe Vertrauenskrise der Demokratie. Es kommt deshalb darauf an, jetzt keine parteitaktischen Spiele zu betreiben, sondern einen glaubwürdigen Neuanfang zu machen.

Kanzlerin Angela Merkel will auf SPD und Grüne zugehen. Gab es bereits Kontakte?

Wir erwarten von der Bundeskanzlerin, dass sie nicht ein drittes Mal einen Kandidaten aus reiner Parteitaktik durchdrückt. Insbesondere mit ihrem Kandidaten Christian Wulff hat sie massiven Schaden angerichtet. Die SPD ist dazu bereit, einen überparteilichen Kandidaten gemeinsam mit allen Parteien im Bundestag zu suchen und zu tragen. Er oder sie muss den Respekt vor diesem Amt wiederherstellen können.

Heißt überparteilich für Sie, dass der Kandidat oder die Kandidatin kein Parteibuch haben darf?

Nein, das heißt es nicht. Es gibt Menschen, die Respekt über die Grenzen von Parteien hinweg genießen. Der Kandidat oder die Kandidatin kann Mitglied einer Partei sein, muss es aber nicht.

SPD und Grüne hatten Joachim Gauck als Gegenkandidaten zu Christian Wulff aufgestellt. Haben Sie mit ihm gesprochen, ob er noch bereit wäre?

Wir haben Joachim Gauck damals für den besseren Kandidaten gehalten. Inzwischen ist für alle klar: Er ist es auch gewesen. An unserer Einschätzung zu Joachim Gauck hat sich nichts geändert.

Ex-Umweltminister Klaus Töpfer könnte für die Grünen attraktiv sein. Auch für Sozialdemokraten?

Es ist nicht sinnvoll, jetzt alle möglichen Namen durchzugehen. Jeder, der öffentlich genannt wird, wird gleich beschädigt.

Wie ernst nehmen Sie Merkels Ankündigung eines Konsenskandidaten?



Sie ist im Wort - allerdings drängt die FDP ja schon auf eine parteipolitische Lösung. Wir müssen einen guten gemeinsamen Kandidaten finden. Ich kann nur hoffen, dass Frau Merkel es ernst meint. Sie hätte allen Grund dazu, denn sie hat wirklich etwas gutzumachen.