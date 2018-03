Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Hans Heinrich Driftmann (Foto: dpa) ist Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Der 64-Jährige führt seit 1988 das Familienunternehmen Peter Kölln KGaA (Köllnflockenwerke) in sechster Generation und ist Mitglied der CDU.

Herr Driftmann, die Geburtenrate sinkt: Frauen in Deutschland bekommen wieder weniger Kinder. Ein neues Alarmzeichen auch aus Sicht der Unternehmen?

Natürlich ist die demografische Entwicklung auch für die Unternehmen in Deutschland eine Herausforderung. Jetzt schon fehlen Auszubildende und Fachkräfte. Auch deshalb ist es wichtig, dass junge Frauen und Männer sich ihren Elternwunsch erfüllen. Dafür sind eine Fülle von Rahmenbedingungen maßgeblich - auch jenseits der Arbeitswelt. So dürfen Kinder beispielsweise nicht als Lärm- und Störfaktor angesehen werden. Aber auch in der Arbeitswelt wird das Thema immer wichtiger. Viele Betriebe bieten schon familienfreundliche Arbeitszeiten, Telearbeit oder finanzielle Zuschüsse zur Kinderbetreuung. Damit dieses Engagement wirken kann, müssen jedoch ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung stehen, die auch die Arbeitszeiten der Eltern berücksichtigen.

Der Staat gibt jährlich mehr als 185 Milliarden Euro für Familienförderung aus. Müssen diese Ausgaben angesichts einer auch international niedrigen Geburtenrate auf den Prüfstand?

Es ist gut, das die Bundesregierung angesichts dieser hohen Summe derzeit eine Überprüfung durchführt, deren Ergebnisse hoffentlich bald vorliegen. Generell halte ich nichts davon, jetzt neue finanzielle Leistungen wie das Betreuungsgeld einzuführen. Die Mittel sollten vielmehr in den dringend notwendigen Ausbau der Kitas gesteckt werden.

Gerade erst haben die Kommunen erklärt, der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab August 2013 könne nicht eingehalten werden. Was ist jetzt das Gebot der Stunde?

Ich mache mir große Sorgen, dass die Politik ihr Versprechen nicht einhält. Davor haben wir immer schon gewarnt. Die Eltern vertrauen auf den Ausbau und planen danach ihre berufliche Tätigkeit. Die Betriebe können auf ihre Fachkräfte nicht verzichten. Viele bieten zwar bereits Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie an. Die Wirtschaft kann hier aber immer nur ergänzend tätig sein. Betriebskindergärten sind meist nur etwas für große Unternehmen. Und selbst da wird das Engagement häufig durch bürokratische Auflagen erschwert. So werden beispielsweise beim Bau neuer Betreuungsmöglichkeiten Freiflächen pro Kind gefordert, auch wenn ein Spielplatz oder Park vor der Tür ist. Auch Tageseltern sind eine flexible Möglichkeit der Kinderbetreuung, doch darf dieser Job nicht wegen zu hoher Auflagen zum Beispiel bei der Hygiene unattraktiv werden.