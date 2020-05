Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Penzberg/Mannheim. Ein kleiner Piks in die Vene, etwas Blut und es herrscht Gewissheit – so das Versprechen eines jetzt auf den Markt kommenden Anti-Körpertests auf das Coronavirus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellte den Test gestern mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) im bayerischen Penzberg vor. Das Produkt des Schweizer Pharmaunternehmens Roche, das einen Standort in Penzberg hat, soll mit nahezu 100 prozentiger Sicherheit nachweisen können, ob eine untersuchte Person mit dem Coronavirus infiziert war.

Bereits in diesem Monat werde das Unternehmen drei Millionen Tests produzieren. In den folgenden Monaten sollen die 8300 Mitarbeiter dann je fünf Millionen Tests – vom Logistikzentrum in Mannheim aus – in alle Welt verschicken, teilte Claus Haberda, Geschäftsführer von Roche Diagnostics, mit. Im Mannheimer Werk soll auch ein Teil der Produktion stattfinden.

"Der neue Test ist eine wichtige neue Wegmarke im Kampf gegen das Virus", sagte Gesundheitsminister Spahn in Bayern: "Das Gefahrenpotenzial dieses Virus ist dann, wenn es unkontrolliert sich verbreiten kann, immens." Er sei zuversichtlich, dass es durch die Tests gelänge, eine Übersicht zu bekommen, wie viel Prozent der Bevölkerung die Infektion schon durchgemacht haben. Daraus ließen sich Schlussfolgerung für weitere Handlungen ziehen. Spahn betonte auch, dass es keine abschließende Sicherheit gibt, ob Menschen nach einer Covid-19-Erkrankung immun sind. Darauf wies auch Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD-Bundestagsfraktion, im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion hin. "Ich glaube nicht, dass sich durch den Anti-Körpertest viel ändert", sagte Lauterbach. "Wir wissen nicht, ob und wenn ja, wie lange Menschen nach einer Coronavirus-Erkrankung immun sind."

Dennoch verkündete Spahn den Ankauf weiterer Tests: "Wir haben auch bei Euroimmun, einem weiteren deutschen Hersteller, gekauft." Es sei nun eine Reihe von repräsentativen Studien mit Anti-Körpertests in Planung, um den Anteil der Bevölkerung zu ermitteln, der sich bereits infiziert hat. Der könnte beträchtlich sein: Eine am Montag veröffentlichte Studie der Universität Bonn, die "Heinsberg-Studie", kam zu dem Ergebnis, dass 22 Prozent aller Infizierten keine Symptome verspürten. In Deutschland könnten sich bereits 1,8 Millionen Menschen infiziert haben.

Sind das alles Personen, die auch wirklich immun gegen das Virus sind? Minister Spahn setzt wohl auf eine hohe Dunkelziffer und plant die Einführung eines so genannten Corona-Immunitätsausweises. In einem Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass Personen während einer Pandemie bei Nachweis eines Impfschutzes oder einer Immunität das Privileg hätten, von bestimmten Schutzmaßnahmen ausgeschlossen zu werden. In dem Entwurf heißt es, es sei zu berücksichtigen, ob eine Person mit Nachweis, "von der Maßnahme ganz oder teilweise ausgenommen werde kann". Spahn bat nach immensem Widerstand den Ethikrat um eine Stellungnahme. Aus dem nächsten Corona-Gesetz, das der Bundestag am Donnerstag debattieren soll, wird der Punkt deshalb erst einmal wieder herausgenommen.

Kritik kam auch vom Chefvirologen der Heidelberger Uniklinik, Hans-Georg Kräusslich. Der monierte im RNZ-Podcast: "Ich verstehe nicht, weshalb man eine solche Garantie überhaupt abgeben sollte." Es sei schließlich unklar, ob Antikörper immer zuverlässig vor einer Ansteckung schützen. Und: "Ich würde deshalb dringend davon abraten, Person X einen Pass auszustellen, sie sei immun und könne nicht mehr erkranken."

Sein Kollege von der Berliner Charité, Christian Drosten, prognostiziert sogar soziale Probleme. "Das kann ja so weit gehen, dass ich als Arbeitgeber eine Stelle ausschreibe, und ich stelle nur Leute ein, die schon immun sind", warnte Drosten. Auch SPD-Experte Karl Lauterbach lehnt einen Immunitätsausweis ab. Es könne dazu kommen, dass sich Menschen absichtlich infizierten und damit in Gefahr brächten, um immun gegen das Virus zu werden, "auch aus wirtschaftlicher Not", mutmaßt er. "Wenn es aber einen Impfstoff gibt, ist ein Immunitätsausweis sinnvoll", so der SPD-Politiker, auch, wenn dieser dazu verwendet werde, Personen von Schutzmaßnahmen auszunehmen. Spahn verteidigte gestern sein Vorgehen. Auch bei anderen Virus-Erkrankungen wie Hepatitis und Masern gebe es einen Nachweis im Impfpass. Es sei Entscheidung des Bürgers, wofür er genutzt werde.