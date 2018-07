Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Wolfgang Bosbach (66, Foto: dpa) saß bis 2017 für die CDU im Bundestag. Der ausgewiesene Innenpolitiker war Vorsitzender der Kommission in NRW zur Aufdeckung von Mängeln im Bereich Innere Sicherheit.

Herr Bosbach, der Verdacht steht im Raum, bei der Abschiebung von Sami A. sei das Verwaltungsgericht ausgetrickst worden. Viele warnen vor der Aushöhlung des Rechtsstaates. Können Sie die Kritik nachvollziehen?

Nein. Denn diese Befürchtung wäre allenfalls dann berechtigt, wenn die Rückführung von Sami A. in Kenntnis der gerichtlichen Entscheidung erfolgt wäre. Es ist aber unstreitig, dass die Maschine bereits lange vor dem Eingang des entsprechenden Schreibens des Gerichtes gestartet war. Hätte das Gericht die zuständigen Behörden vorab telefonisch informiert, was in diesen Fällen nicht ungewöhnlich ist, wäre der Flug jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgt.

Nach Ansicht des Gerichts droht Sami A. in Tunesien Folter, was als Abschiebehindernis gilt. Muss sich in einem Rechtsstaat die Politik auch einmal über ein Gericht hinwegsetzen, wenn dessen Meinung dem Anliegen der Öffentlichkeit zuwider läuft?

Auf diese Frage kann man vernünftiger Weise nur mit "Nein" antworten. Sobald man "Ja" sagt, wird sofort unterstellt, dass man für Abschiebungen in Folterstaaten oder von Schwerstkranken ist, oder für die Abschaffung des Kirchenasyls. Fest steht aber, dass es in Deutschland sehr viele Möglichkeiten gibt, trotz rechtskräftig festgestellter Ausreisepflicht nicht auszureisen. Auch deshalb, weil oft - zu oft - Identität und Nationalität nicht abschließend geklärt sind. Nach Deutschland kann man zwar bei einem Asylgesuch an der Grenze auch ohne Papiere völlig problemlos einreisen, nicht aber ohne Papiere wieder abgeschoben werden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sein für gestern geplantes Treffen mit NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp ganz kurzfristig abgesagt. Geht Seehofer hier in Deckung?

Ich weiß nicht und ich kann auch nicht wissen, warum das Treffen abgesagt worden ist. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Horst Seehofer kritisiert wird, auch wenn es für die Verschiebung einen ganz vernünftigen Grund gibt. Seehofer-Bashing ist zurzeit ganz groß in Mode. So nach dem Motto: Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Das zeigt auch die Strafanzeige irgendeines SPD-Abgeordneten aus NRW. Die Anzeige ist juristischer und politischer Klamauk, fällt aber auf fruchtbaren Boden und wird deshalb sehr oft zitiert.

Im Fokus steht derzeit auch die Seenotrettung. Sollten die Europäer alle Bootsflüchtlinge nach Nordafrika zurückbringen und nicht länger nach Europa lassen?

Menschen in Seenot müssen gerettet werden. Punkt. Auf hoher See wird bei Lebensgefahr nicht über Politik oder die Rechtslage diskutiert, da wird geholfen. Das allerdings bedeutet nicht, dass sich daraus in allen Fällen ein Anspruch auf einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland oder Europa ergeben kann. Die humanitäre Schutzbedürftigkeit muss in jedem Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Außerdem gilt das Refoulement-Verbot der Genfer Flüchtlingskonvention, also das Verbot, Migranten in unsichere Gebiete zurückzubringen.