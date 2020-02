Die CDU-Vositzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat in einer Präsidiums-Sitzung in Berlin mitgeteilt, auf eine Kandidatur als Kanzlerkandidatin zu verzichten. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Kaum war die Nachricht aus dem CDU-Präsidium am Montagmorgen nach draußen gedrungen, begann auch schon die Debatte über die Nachfolge. Annegret Kramp-Karrenbauer gibt auf, zieht sich als Parteichefin zurück und steht nicht als Kanzlerkandidatin zur Verfügung. Ein weiteres Polit-Beben in Berlin. Wer kommt nach AKK? Wer führt die Union in die nächste Bundestagswahl? Das Kandidatenkarussell nimmt Fahrt auf. Eine Vorstellungsrunde:

Friedrich Merz gilt immer noch vielen in der CDU als Hoffnungsträger. Foto: Peter Gercke/zb/dpa

Friedrich Merz

Seit Monaten macht Friedrich Merz keinen Hehl daraus, dass er sich für den besseren Kanzlerkandidaten hält. Nach dem Rückzug von AKK dürfte er erneut nach dem Amt des Parteivorsitzenden greifen. Am Montag hielt sich der frühere Fraktionschef zurück. Auf dem Bundesparteitag 2018 hatte Merz das Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel als Parteivorsitzende denkbar knapp verloren. Jetzt bietet sich ihm womöglich eine zweite Chance.

Merz weckt Sehnsüchte bei vielen Christdemokraten nach der guten alten Zeit, in der die CDU noch für konservative Werte stand und nicht wie unter Merkel den Atomausstieg, den Mindestlohn, die Griechenland-Rettung und die Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge vorantrieb. Der Sauerländer verkörpert die konservative Seele der Partei. Ganz besonders in der Wirtschaftspolitik erfüllt der Jurist das Bedürfnis nach mehr Markt und weniger Staat und einer Absage an die so genannte "Sozialdemokratisierung" der CDU.

Die Diskussion, wer die CDU in die nächste Bundestagswahl führt und den Parteivorsitz übernimmt, ist entbrannt. Ist es etwa NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der das Duell zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz in der Zeitung verfolgt. Foto: dpa

Armin Laschet

Auch Armin Laschet lässt keinen Zweifel daran, dass er sich für kanzlertauglich hält. Der Vizechef der Bundes-CDU und NRW-Ministerpräsident fehlte heute wegen dem Sturm "Sabine" in der Krisensitzung. Der Aachener gilt als Mann der Mitte und hat als Chef des stärksten CDU-Landesverbandes eine starke Hausmacht. Der 58-jährige Jurist kam über den Bundestag und das EU-Parlament in den Düsseldorfer Landtag und schließlich in das Amt des Landesvaters. Laschet hat in NRW gezeigt, dass er Wahlen für die CDU gewinnen kann und führt dort eine schwarz-gelbe Regierung, hat aber auch gute Kontakte zu den Grünen, wäre offen für eine schwarz-grüne Bundesregierung. Bereits 2018 hatte er erwogen, seinen Hut ins Rennen um die Merkel-Nachfolge zu werfen. Laschet zählt zu den Kritikern Kramp-Karrenbauers, hatte dies zuletzt deutlich gemacht.

Oder bieten sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ...

Jens Spahn

Spahn war 2018 im Rennen um die Merkel-Nachfolge chancenlos, ging aber dennoch gestärkt daraus hervor. Wer ihn unterschätzt, hat schon verloren. Der Gesundheitsminister hat eine politische Blitzkarriere hingelegt und es mit 38 Jahren bereits in die erste Reihe geschafft. Seine Rivalität gegenüber Angela Merkel hat ihm bisher nicht geschadet – im Gegenteil. Der Rebell hatte der Kanzlerin immer wieder das Leben schwer gemacht, Merkels Migrationspolitik kritisiert und einen Kurswechsel gefordert. Der 1,91-Meter-Mann mit Schuhgröße 49 bekennt sich offen zu seiner Homosexualität. Als Gesundheitsminister bescheinigt ihm nicht nur die Kanzlerin eine gute Arbeit, sondern auch der Koalitionspartner SPD.

... ​und Gesundheitsminister Jens Spahn an? Foto: dpa

Markus Söder

Oder schlägt jetzt die Stunde von Markus Söder? Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident war auf dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig im November 2019 der eigentliche Gewinner, wurde für seine Rede gefeiert. Nicht wenige würden ihn gerne als Kanzlerkandidaten sehen. Doch Söder winkt bisher ab. "Mein Standort ist in Bayern", sagte er heute. Söders Vorteil: Er wird als CSU-Chef bei der Kanzlerkandidatenkür der Union ein gewichtiges Wort mitreden. Die CDU-Spitze hätte aber gerne wieder Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur in einer Hand. Söder gilt als Stratege mit sicherem Gefühl für die Stimmungen im Land. Ihm und AKK war es gelungen, die Grabenkämpfe, zwischen CDU und CSU zu beenden.