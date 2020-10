Appellieren gemeinsam in der Coronakrise an die Vernunft: die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (l.) und Markus Söder. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Jetzt gelte es, keine weitere Zeit mehr zu verlieren. Die Lage sei ernst. "Wir haben fünf vor Zwölf", warnt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und fordert deutlich härtere Strafen und konsequentes Handeln bei Verstößen gegen die Corona-Regeln. Man dürfe sich die Lage nicht länger schönreden, sonst bestehe die Gefahr eines zweiten Lockdowns, mahnte er. Corona sei genauso gefährlich wie im Frühjahr. Wenn man jetzt nicht schnell umsteuere, könne auch hierzulande dieselbe Entwicklung eintreten wie in Frankreich oder Spanien.

Auch andere Ministerpräsidenten zeigten sich am Wochenende besorgt und schlugen Alarm. So appellierte Baden-Württembergs Landesvater Winfried Kretschmann an Vernunft und Solidarität der Menschen. Es gehe darum, die Kernbereiche des gesellschaftlichen Lebens vor einem zweiten Lockdown zu bewahren. Der Grünen-Politiker rief zum Verzicht auf Partys auf und stellte die Genehmigung von Weihnachtsmärkten infrage, sollten die Infektionswerte weiterhin steigen.

Keine Entwarnung bei den Corona-Neuinfektionen – im Gegenteil. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete gestern 3483 neue Corona-Infektionen. Normalerweise sind die Werte an Wochenenden stets deutlich niedriger, weil dann nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten weitergeben. Am Samstagmorgen hatte das RKI noch einen Anstieg auf 4721 gemeldet. Am Wochenende waren bereits 19 Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland als Risikogebiete eingestuft worden – darunter Frankfurt, am Sonntag kam Stuttgart hinzu. Söders Rezept: 250 Euro bei Verstößen gegen die Maskenpflicht – was in Bayern bereits gilt, soll nach dem Willen des CSU-Chefs auch bundesweit eingeführt werden.

Am Mittwoch wollen die Ministerpräsidenten bei einem erneuten Corona-Gipfel darüber beraten. Dort geht der Streit über schärfere und bundesweit einheitliche Regeln in die nächste Runde. So hatte sich Kanzlerin Angela Merkel zuletzt mit ihrer Forderung nach einer verpflichtenden Partyobergrenze von 25 Gästen nicht durchsetzen können. Reicht es dann für eine Maskenpflicht in Restaurants und auf öffentlichen Plätzen und Straßen in allen Ländern? Hamburg führt solche schärferen Maßnahmen ab heute ein, um den Anstieg der Infektionszahlen einzudämmen.

Es sei Zeit für einheitliches Handeln in Deutschland. "Wir brauchen verständliche Regeln für alle, sonst besteht die Gefahr eines zweiten Lockdowns", erklärte Bayerns Ministerpräsident. "Mehr Maske, weniger Alkohol und kleinere Partys" müsse jetzt die Devise lauten, fordert Söder. Frühere Sperrstunden sollten nicht nur in Risikogebieten, sondern bundesweit eingeführt werden.

Das Beherbergungsverbot gilt aktuell für rund 10 Millionen Menschen. Doch herrschen angesichts der unterschiedlichen Bestimmungen in den Ländern Unsicherheit und Chaos. Wer darf wohin reisen? Wo gelten welche Quarantäne-Regeln? Das babylonische Regelungswerk mindere die Akzeptanz, heißt es im Kanzleramt (s. a. Wirtschaft).

Dagegen warnt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff vor Alarmismus und härteren Strafen. "Wir sollten jetzt nicht Sanktionen in den Vordergrund stellen, sondern die eigentlichen Ursachen der Hotspots bekämpfen", erklärte er.

Zu den bundesweiten Hotspots gehört auch das hessische Offenbach. Die Stadt, südlich von Frankfurt gelegen, meldete am Sonntag eine Infektionsrate von über 80. Zum Vergleich: In der "Party-Stadt" Berlin liegt der Wort noch unter 60. Seit Samstag müssen in der Hauptstadt Restaurants, Bars, Kneipen und die meisten Geschäfte von 23 bis 60 Uhr geschlossen sein. Bei privaten Zusammenkünften in geschlossenen Räumen dürfen nur noch höchstens zehn Menschen zusammenkommen. Im Freien dürfen sich von 23 Uhr bis 6 Uhr nur noch fünf Personen versammeln.