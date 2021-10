Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Norbert Walter-Borjans (69,) ist Co-Vorsitzender der SPD und an Sondierungsverhandlungen seiner Partei beteiligt.

Herr Walter-Borjans, haben Sie Ihre Position aufgegeben, die Schuldenbremse im Grundgesetz zu ändern?

Für die SPD ist klar, dass wir nach Bewältigung der Corona-Krise keine Vollbremsung bei den dringend nötigen Investitionen in die Zukunft hinlegen dürfen. Die Schuldenbremse bietet dazu nur begrenzte finanzielle Spielräume. Wir müssen ausloten, ob wir sie so nutzen können, dass sie nicht zur Investitionsbremse wird. Eine Reform der Schuldenbremse wäre schließlich nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit möglich. Die aber ist nicht in Sicht. In Koalitionsgesprächen sollten wir uns deshalb auf das Machbare konzentrieren. Ungeachtet dessen werden wir aber sicherstellen, dass das Geld für unsere wichtigen Zukunftsinvestitionen zur Verfügung steht.

Der Wahlsieg ist eingefahren. Was könnten die SPD-Wähler jetzt von Ihrer Partei erwarten?

Sie können erwarten, dass das, wofür sie uns gewählt haben, auch eingehalten wird. Was wir nicht aufgeben wollen und dürfen ist das Ziel, eine Fortschrittsgeschichte schreiben zu wollen. Es gibt viel zu tun bei konsequentem Klimaschutz, Digitalisierung, aber auch der Schaffung sicherer Lebensgrundlagen in der Gegenwart. Das haben wir in unserem Zukunftsprogramm versprochen, und das gilt. Die SPD hat immer damit gepunktet, dass sie das, was sie sagt, auch tut.

Ihre beiden potenziellen Partner von den Grünen und der FDP haben schon vorsondiert. Wann geht es mit Ihren eigenen Sondierungen mit den beiden Parteien los?

Wir wollen schnell handeln, ohne etwas zu überstürzen. Wir haben den klaren Auftrag, eine Regierung unter Führung eines Kanzlers Olaf Scholz zu bilden. Die Gewinne und Verluste bei der Bundestagswahl zeigen auch, wer diesen Auftrag nicht hat. Das haben die Wählerinnen und Wähler glasklar entschieden. Wir werden mit den möglichen Partnern am Sonntag zusammenkommen und gemeinsame Grundlagen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ausloten.

Wird bei den Gesprächen Olaf Scholz als der große Wahlsieger das Sagen haben? Welche Rolle spielt dabei die Parteiführung – die des Sachwalters der SPD-Programmatik?

Koalitionsverhandlungen werden zwischen Parteien geführt. Und wir haben eine Parteiführung. Dass aber derjenige, der die nächste Regierung führen soll, eine zentrale Rolle spielen wird, ist ja wohl selbstverständlich. Im Übrigen ist unser Erfolg ganz wesentlich einem richtig guten Zusammenspiel zwischen Parteiführung und dem Kandidaten, inhaltlich und menschlich, zu verdanken. Es gibt keinerlei Anlass, zu bezweifeln, dass das in Koalitionsverhandlungen so bleiben wird.

Werden die SPD-Mitglieder am Ende über das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen befinden?

Die Stimmung in der SPD ist eindeutig so, dass eine SPD-geführte Ampel Zustimmung findet. Aber Saskia Esken und ich sind auch angetreten, um Abschied von dem Motto zu nehmen: "Wir an der Spitze haben etwas beschlossen und ihr dürft euch jetzt freuen." Es wird also eine Form der Beteiligung geben müssen. Wie das erfolgt, entscheiden wir auf der Strecke.

Sie sind kritisiert worden, weil Sie kurz nach der Wahl noch etwas rüde mit der FDP umgegangen sind. Müssen Sie jetzt verbal "abrüsten"?

Es gibt für jeden von uns das klare Ziel: Wir wollen eine vertrauensvolle Partnerschaft zu Grünen und FDP auf Augenhöhe aufbauen. Der Wahlkampf ist beendet, auch wenn ich am Morgen nach der Wahl noch einmal ein paar kräftige Farben in Verbindung mit der FDP benutzt habe. Jetzt geht es um die Gemeinsamkeiten und vor allem um eine Vertrauensgrundlage. Alle drei, die SPD, die Grünen und die FDP, haben eine – wenn auch in Teilen unterschiedliche – Fortschrittserzählung, die wir jetzt zusammenbringen wollen. Ich sehe gute Chancen, dass das klappt.

Wie sieht Ihre Lebensplanung aus? Wollen Sie SPD-Chef bleiben?

Ich habe diese Aufgabe übernommen, weil ich gemeinsam mit Saskia Esken zu einer neuen Führungskultur und mehr Einbeziehung aller Parteigliederungen beitragen wollte. Da ist uns einiges gelungen. Und wir wollten das Profil einer sozialen Politik mit Blick auf einen handlungsfähigen Staat und massive Investitionen in die Zukunft schärfen. Auch das ist unübersehbar erreicht. Das muss allerdings auch Bestand haben. Ich habe Spaß am Amt und fühle mich fit, bin aber nie ein Politik-Junkie gewesen. Deshalb blicke ich gespannt und gelassen zugleich auf die anstehenden Gespräche mit Grünen und FDP.