Heidelberg. Baustellen, schwere Unfälle, lange Staus: Oft geraten Autobahnen wie die A6 negativ in die Schlagzeilen. Aber gibt es wirklich mehr Unfälle als früher? Und wie lässt sich mehr Sicherheit herstellen? Katrin van Randenborgh, Verkehrsexpertin und Unternehmenssprecherin des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs (ADAC), über kluge Verkehrsplanung, Assistenzsysteme und die Bedeutung von SUV.

Frau van Randenborgh, schwere Unfälle und dadurch bedingte Staus erregen immer wieder Aufmerksamkeit. Hat denn die Zahl der Unfälle in den letzten Jahren zugenommen?

Die Zahl der Unfälle hat in den letzten Jahren nicht mehr abgenommen. Die Zahlen stagnierten zuletzt eher – mit leichten Schwankungen. Allerdings, und das muss man berücksichtigen: Die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen hat zugenommen, und auch die Fahrzeugleistung ist weiter gestiegen. Das gilt es zu berücksichtigen.

Wie lassen sich denn Unfälle und Staus vermeiden? Gibt es da Möglichkeiten der Verkehrsplanung und der Verkehrssteuerung?

Da gibt es drei Aspekte. Einerseits ist da tatsächlich die Planung, die eine große Rolle spielt. Die größten Risiken gibt es immer noch auf der Landstraße, da passieren die schlimmsten Unfälle. Deswegen ist hier die bauliche Planung wichtig. So können die Seiten gesichert werden, sodass ein Fahrer, der von der Fahrbahn abkommt, etwa nicht gegen einen Baum fahren kann. Ebenso wichtig sind sichere Kreuzungen und sichere Überholmöglichkeiten, denn wir haben es häufig mit Unfällen bei Überholmanövern zu tun. Auch Kreisverkehre können die Sicherheit erhöhen. Das sind die Beispiele, die sich von der planerischen Seite machen lassen.

Sie sprachen von drei Aspekten. Welche gibt es noch?

Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, die Sicherheit über das Fahrzeug selbst zu erhöhen. Dazu gehören Assistenz-, Notbrems- und Abbiegesysteme. Wenn solche Systeme vermehrt zum Einsatz kommen, kann das ebenfalls zur Vermeidung von Unfällen führen. Und der dritte Aspekt ist natürlich der Fahrer selbst. Die Fahrer sind angehalten, Abstand zu halten, die Geschwindigkeit einzuhalten. Ein großes Thema ist auch die Ablenkung, etwa durch das Handy oder das Navigationssystem.

Nun ist das Autonome Fahren ein großes Thema, das wohl auch künftig weiter an Bedeutung gewinnen wird. Glauben Sie, dass das langfristig zu einer Verringerung der Unfälle führen wird?

Es ist natürlich das große Ziel und eine große Vision, dass das Autonome Fahren die Verkehrssicherheit erheblich erhöht. Allerdings ist natürlich mit einem sehr langen Zeitraum zu rechnen, einer Übergangszeit, in der auf den Straßen sowohl autonome als auch nicht autonome Fahrzeuge unterwegs sind. Wir gehen davon aus, dass in dieser Phase autonom fahrende Autos vor allem auf der Autobahn unterwegs sein werden, weil da die Verkehrssituation nicht so unübersichtlich ist wie in der Stadt, während dort eher nicht autonome Fahrzeuge fahren. Deshalb ist kurzfristig wohl auch kein größerer Sicherheitsgewinn zu erwarten. Langfristig ist das aber natürlich das große Ziel.

Eine Zwischenstufe zum Autonomen Fahren gibt es ja inzwischen durchaus schon …

Mit den erwähnten Assistenzsystemen, ja. Die testen wir auch regelmäßig, und da lassen sich durchaus Fortschritte in Sachen Sicherheit erzielen – etwa auch bei den Lkw-Abbiegeassistenten.

Nun sind auf den Straßen heute deutlich mehr SUV unterwegs als noch vor einigen Jahren. Ist es dadurch gefährlicher geworden, weil sie größer und schwerer sind?

Statistisch ist das nicht nachweisbar. SUV sind in der Regel aber eher neuere Fahrzeuge, die realistischerweise häufiger mit Assistenzsystemen ausgestattet sind. Für die Insassen sind die SUV auch sicher. Anders sieht es natürlich für den Unfallgegner aus, etwa wenn Fußgänger beteiligt sind.