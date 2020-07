Von Ulf Mauder

Moskau. Schwungvoll und zufrieden schreibt Russlands Präsident Wladimir Putin (Foto: dpa) in großen Lettern "Pobeda" – Sieg – auf eine Fläche. Der 67-Jährige nutzt den trüben verregneten Tag nach dem Verfassungsreferendum in Moskau, um seinen Landsleuten zu danken. 77,9 Prozent der Wähler stimmten nach Angaben der Wahlleitung für die neue Verfassung, die Putin das Regieren bis 2036 ermöglicht.

Mit "Nein" stimmten 21,27 Prozent der Wähler. Vor allem die außerparlamentarische Opposition um den Putin-Gegner Alexej Nawalny, aber auch die Kommunisten und die liberale Partei Jabloko hatten gegen das neue Grundgesetz protestiert. Einige sprachen von einem Verfassungsumsturz und einer Beerdigung der demokratischen Verfassung von 1993. Nach dieser Verfassung hätte Putin 2024 abtreten müssen.

Mit dem neuen Grundgesetz beginnt eine neue Ära in Russland – mit mehr Machtbefugnissen für Putin als bisher. So wächst sein Einfluss auf die Justiz. Er kann künftig Verfassungsrichter ernennen. Putin zementiert mit der Verfassung nach Meinung von Experten eine konservative Ausrichtung des auf der Weltbühne wieder selbstbewussten Landes. Das neue Grundgesetz verspricht zwar zahlreiche soziale Wohltaten – wie eine jährliche Rentenanpassung und einen Mindestlohn. Ausgeschlossen werden aber etwa gleichgeschlechtliche Ehen. Vor allem aber dürfte die Verfassung das politische Leben in Russland verändern. Nationales Recht steht nun über internationalem. Der Kreml hatte sich immer wieder an Strafurteilen internationaler Gerichte gestört.

Kritik von unabhängigen Wahlbeobachtern an massenhaften Verstößen bei dem Urnengang schob Wahlleiterin Ella Pamfilowa wie in der Vergangenheit beiseite. Die unabhängige Organisation Golos sprach von "Fälschungen" der Ergebnisse. Im Nordkaukasus lieferten die Regionalfürsten Putin Resultate wie zu den Hochzeiten der Sowjetdiktatur mit um die 90 Prozent Zustimmung zur Verfassung. Die Wahlbeteiligung wurde landesweit mit 67,97 Prozent angegeben.

Von einem "Abgesang auf die letzten Reste der Demokratie" in Russland sprach die Vorsitzende des Bundestags-Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Gyde Jensen. Die FDP-Politikerin kritisierte, dass Russland sich abwende von einer konstruktiven Arbeit auf internationaler Bühne. "Auf Ebene des Europarats müssen wir deshalb auch über einen Entzug des Stimmrechts der russischen Delegation sprechen", sagte Jensen.