Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin/Nashville. John Kornblum ist früherer Botschafter der USA in Deutschland. Er organisierte die berühmte Rede Ronald Reagans vor dem Brandenburger Tor am 12. Juni 1987 und verfasste die Aufforderung "Mr. Gorbachev tear down this Wall" für den Redetext.

Herr Kornblum, US-Präsident Trump hat Medienberichten zufolge angekündigt, amerikanische Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Will er jetzt von seinen innenpolitischen Problemen ablenken?

Das wird keine großen Folgen haben. Es geht um 9500 amerikanische Soldaten. Ich sage voraus: Es wird keinen Abzug dieser Soldaten geben. Trump ist groß in seinen Ankündigen und handelt dann doch nicht. Ihm geht es nur um den Effekt. Es ist offenbar eine Reaktion auf Kanzlerin Angela Merkel und ihre Absage für den G7-Gipfel in Washington. Trump hat mit Merkel Probleme, weil er starke Frauen nicht ertragen kann. Er hat auch vor seiner Ankündigung mit Russlands Präsident Putin telefoniert. Putin nutzt die Situation, um den Westen zu spalten.

Was bedeutet die Krise für das transatlantische Verhältnis?

Ich habe keine Sorge, dass das transatlantische Verhältnis zerstört wird. Wir sind eine Gemeinschaft. Daran wird auch Trump nichts ändern. Die Verbindung zwischen den USA und Europa wird bleiben. Aber wo ist die Initiative von Kanzlerin Merkel und Präsident Macron für das transatlantische Verhältnis? Darauf warten wir vergeblich.

In den USA sind die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus nach der Tötung von George Floyd groß. Wie erleben Sie diese Ereignisse und die Entwicklung?

Die Lage ist sehr angespannt. Wir hatten auch hier in Nashville zwei große Demonstrationen. Die erste war zunächst friedlich und dann gewalttätig. Die Innenstadt wurde ziemlich verwüstet. Die zweite war sehr positiv und friedlich. Es gibt in den USA immer noch eine sehr tiefe und bittere Konfrontation. US-Präsident Donald Trump reagiert, wie es schlechter kaum möglich ist. Er gießt Öl ins Feuer.

Kritiker werfen ihm vor, das Land weiter zu spalten, anstatt es zu einen…

Natürlich spaltet Trump das Land. Bis zur Präsidentschaftswahl sind es noch fünf Monate. Aber Trump steht politisch sehr schlecht da. Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden liegt zehn Punkte vor ihm. Trump setzt alles auf zwei Karten: Das eine ist der wirtschaftliche Aufschwung, das andere Law and Order, Recht und Ordnung. Es sieht so aus, als ob beides nicht eintreten wird. Er setzt jetzt voll auf seine Basis. Im Moment steht es schlecht für ihn. Das gesamte politische Establishment stellt sich gegen ihn. Auch die Republikaner. Seine einzige Reaktion ist der Versuch, Stärke zu zeigen.

Das heißt, die Krise wird ihm im Wahlkampf eher schaden?

Das ist noch nicht klar. Ich rechne damit, dass es ihm schadet. Sicher ist es aber nicht. Es gibt immer noch eine starke Gruppe, die ihn immer noch voll unterstützt. Die Proteste und Unruhen machen vielen Angst. Davon hofft Trump, profitieren zu können. Die Entwicklung ist nicht klar, sie ist instabil. Es lässt sich nicht sagen, in welche Richtung sie sich entwickelt. Die Instabilität ist groß, aber das Land gerät nicht ins Wanken, ist sehr fest. Die Stabilität kommt aber nicht aus Washington, sondern aus den Bundesstaaten. Wir haben zum Glück einen starken Föderalismus. Anders als etwa in Deutschland ist das Krisenmanagement in der Corona-Pandemie in Washington sehr schlecht. Trump ist dem Amt nicht gewachsen und hat in dieser Krise versagt. Man erkennt das in seinem Gesicht und an seinen Äußerungen. Er hat sogar George Floyd noch verhöhnt. Er wollte die Demonstrationen mit Hilfe des Militärs beenden. Das haben sämtliche ehemalige Verteidigungsminister stark kritisiert.

Bei den Bildern von den Protesten auf den Straßen kommen Erinnerungen an die Unruhen in den sechziger Jahren auf. Sehen Sie da Parallelen?

Ja, da gibt es Parallelen. Solche Proteste werden immer durch ein großes Ereignis ausgelöst. 1968 war es die Ermordung von Martin Luther King. Damals wie heute war das Faß übergelaufen. Die Spannungen zwischen der schwarzen Bevölkerung und der Polizei gibt es seit Langem. Wir haben die Corona-Pandemie, die Wirtschaft bricht ein und die Arbeitslosigkeit steigt enorm. Das trifft vor allem die Ärmeren im Land. Die Stimmung im Land ist schlecht. Trump hat dazu sehr viel beigetragen.