„Zählt alle Stimmen aus!“, fordert ein demokratischer Demonstrant in Washington am Wahlabend. Foto: dpa

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Der Historiker Detlef Junker ist Gründungsdirektor Emeritus des Heidelberg Center for American Studies und Senior Professor Distinctus der Universität Heidelberg.

Herr Professor Junker, die Wahl ist nicht entschieden, aber Donald Trump hat besser abgeschnitten als prognostiziert. Woran liegt das?

Es gibt mehrere Hauptmotive für die Unterstützung des Präsidenten. Das erste ist der weiße Nationalismus, der oft mit einer rassistischen Grundeinstellung gekoppelt ist. Dieses Motiv spielt besonders bei weißen Männern eine Rolle. Sie wehren sich gegen eine multikulturelle Gesellschaft und versuchen, die politische Konsequenzen dieses Wandels in den USA aufzuhalten. Die zweite Gruppe, die unverbrüchlich zu Trump hält, sind die Evangelikalen, die einen erheblichen Teil der amerikanischen Bevölkerung ausmachen. Für sie ist etwa der Kampf gegen Abtreibung wichtig, und sie begrüßen auch Trumps Israel-Politik.

Welche sonstigen Gründe gibt es?

Detlef Junker. Foto: privat

Ganz entscheidend für viele Anhänger der Republikaner ist zudem die Ablehnung einer starken Regierung. Für sie ist die beste Regierung keine Regierung, weil diese ihre Freiheiten beschneidet. Ein nicht zu unterschätzender Teil der Amerikaner hält etwa das europäische Modell einer sozialen Marktwirtschaft für eine Form des Sozialismus. Mit diesem Kampfbegriff kann man sie nachhaltig verschrecken, was Trump offensichtlich gelungen ist. Es gibt außerdem einen immer stärker werdenden Kulturkampf in den USA zwischen der Bevölkerung in den ländlichen Gebieten und in den Städten, die nicht nur geografisch in unterschiedlichen Welten leben. Und nicht zuletzt kann sich Trump auf die Unterstützung all jener Amerikaner verlassen, die zu den Gewinnern an den Finanzmärkten gehören.

Sein Versagen im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat ihm offensichtlich kaum geschadet. Woher kommt das?

Das ist zum Teil eine soziale Frage. Denn die Pandemie trifft die unteren Schichten besonders hart, die meist eher den Demokraten zuneigen oder gar nicht wählen. Unter den Anhängern der Republikaner finden sich hingegen viele Besserverdiener, die weniger schlimm betroffen sind.

Welche Rolle spielen die Medien?

Das ist kaum zu überschätzen. Die öffentliche Sphäre hat sich grundlegend gewandelt. Häufig wird zwischen Fakten und Meinung überhaupt nicht mehr getrennt, und viele Amerikaner sind gar nicht mehr in der Lage, an unabhängige Informationen zu gelangen. Der populäre Kanal Fox News etwa ist ein reiner Propagandasender für Trump. Die "Fake News" kommen nicht nur vom Präsidenten selbst.

Was bedeutet das für die politische Verfassung der USA?

Die USA befinden sich in einer Art Vor-Bürgerkriegssituation. Der Riss zieht sich selbst durch Familien hindurch. Es werden auch immer weniger Ehen geschlossen, in denen die Partner unterschiedliche politische Präferenzen haben. Es gibt also eine fundamentale Spaltung.

Gibt es eine Chance, die Spaltung zu überwinden?

Ich bin da sehr skeptisch. Ich sehe nicht, woher die politischen Kräfte kommen sollen, die eine Wiederannäherung ermöglichen. Biden wäre als Versöhner sicher besser geeignet als Trump. Aber auch er wird die Gegensätze wohl nicht überwinden können.

Ansprache des Anstoßes: Eine Live-Übertragung der Rede von Präsident Donald Trump aus dem Weißen Haus wird auf den Bildschirmen einer Wahlparty in Las Vegas gezeigt. Foto: dpa

Ist das politische System den Anforderungen noch gewachsen?

Nein, ich glaube nicht. Das politische System hält den aktuellen Belastungen nicht stand. Außerdem ist Trump als "großer Ruinierer" gerade dabei, dieses politische System zu zerstören. Der Staat wird entkernt, die Ministerien werden ausgedünnt, kompetente Leute wurden durch Loyalisten ersetzt. Er hat außerdem keinerlei Verhältnis zum Rechtsstaat und stellt demokratische Grundwerte immer wieder unverhohlen in Frage, wie man ja auch an seiner Forderung sieht, die Auszählung der Stimmen zu stoppen.

Warum hört man von den Republikanern keinen Widerspruch?

Die alte republikanische Partei gibt es nicht mehr. Sie ist eine reine Trump-Partei geworden. Der Druck, den Trump auf die Basis ausübt, ist so groß, dass kein Mandatsträger mehr wagt, ihm zu widersprechen.

Wie ginge es nach Trump mit den Republikanern weiter?

Ich fürchte, sie werden an einem Kurs festhalten, den die rechten Republikaner seit Jahrzehnten eingeschlagen haben. Ich sehe keine Anzeichen dafür, dass die Republikaner wieder stärker in die politische Mitte rücken. Auch der Druck der Evangelikalen, der Waffenlobby und anderer Gruppen wird ja bleiben.

Und was bleibt von Trump, wenn er die Wahl verlieren sollte?

Es bleibt sehr viel. Man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen. Was zerstört ist, muss mühsam wieder aufgebaut werden, wie zum Beispiel das Ansehen der USA in der Welt. Der Verlust der Weltführungsrolle und der Verlust an Einfluss in Asien und Europa lässt sich nicht so leicht wieder ausgleichen. Biden müsste auch multilaterale Abkommen wieder in Kraft setzen, was er beim Klima wohl auch tun würde. Wie er gegenüber Russland und China agieren würde, ist noch nicht klar abzusehen. Auch Biden ist ja ein Kritiker der Politik beider Staaten.