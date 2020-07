Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Armin von Bogdandy ist Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.

Herr von Bogdandy, wie sehr schadet der Austritt der USA der WHO?

Das trifft die Organisation sehr schwer. Das liegt zunächst daran, dass die USA der größte Beitragszahler gewesen sind. Und das bei einer Organisation, die gemessen an den vielen Aufgaben ohnehin schon knapp gehalten wird. Und dann ist es ein schwerer Schlag, weil die WHO zu dem System der Vereinten Nationen gehört, das immer unter amerikanischer Führung und unter amerikanischem Schutz und Förderung stand. Ohne die Amerikaner wird es sehr schwierig, die notwendige Autorität zu haben.

Wie wichtig ist die WHO für den Kampf gegen Covid-19?

Die WHO ist nicht das Weltgesundheitsministerium. Die konkreten Instrumente, um in der Krise vor Ort zu helfen, sind beschränkt. Gleichwohl ist die WHO außerordentlich wichtig. Erstens hat sie einen verbindlichen Rechtsrahmen geschaffen, in dem die weltweite Koordination erfolgt. Darüber hinaus gibt sie einen kognitiven Rahmen vor: Sie hat die Pandemie erklärt und damit alle einschlägigen Stellen auf einen Level gesetzt. Das ist sehr wichtig, weil man dadurch eine gemeinsame Sprache hat und sich besser koordinieren kann. Und drittens gibt es eine Reihe von konkreten Empfehlungen. Deutschland kann sich eine gut ausgerüstete Gesundheitsverwaltung leisten. Aber besonders ökonomisch schwächere Staaten sind auf die Expertise angewiesen, die über die WHO vermittelt wird.

Hinter dem Streit mit der WHO steht der Konflikt der USA mit China. Sie sprachen die Informationspflichten an. Das ist ja einer der von Trumps Kritikpunkten: Hat China rechtzeitig über die drohende Gefahr informiert?

Es gibt Hinweise darauf, dass in der Tat in der ersten Phase China nicht der Pflicht nach der International Health Regulation nachgekommen ist, innerhalb von 24 Stunden die Vorgänge zu melden. Die Meldung kam erst später, insofern haben wir hier womöglich einen Rechtsverstoß. Das sollte tatsächlich aufgeklärt werden. Gleichzeitig muss man aber festhalten, dass die Behauptung, dass diese Verzögerung in den USA zu vielen Todesfällen geführt hat, nicht haltbar ist. Im Januar war ja klar, dass die Pandemie besteht, und die US-Regierung hat bis in den März gewartet, überhaupt irgendetwas zu tun.

Was ist mit dem Vorwurf, die WHO sei China zu hörig? Mit Kritik an Peking hat sie sich sehr zurückgehalten.

Das bedeutet aber nicht, dass sie China-hörig sei. Auch nach dem Ausstieg der USA ist der zweitwichtigste Finanzier immer noch eine amerikanische NGO, die Gates-Foundation. China ist weiterhin nicht die führende Finanzquelle. Und man muss allgemein festhalten, dass die WHO in aller Regel eher auf Kooperation denn auf direkte Konfrontation ausgerichtet ist. Das liegt daran, dass sie vom Goodwill der Regierungen abhängig ist.

Warum zahlt China so wenig?

Das kommt aus der Zeit, als China ein sehr armes Land war. Die Quoten werden von Zeit zu Zeit angepasst. Das muss aber im Konsens unter den Staaten erfolgen. Es gibt keine automatische Anpassung an die Leistung der Volkswirtschaft.

Macht Trump hier rüpelhaft auf ein tatsächliches Problem aufmerksam?

Nein, das glaube ich nicht. Die zentrale Behauptung, dass die WHO ein Instrument chinesischer Außenpolitik sei, ist in keiner Weise erhärtet. Die Dinge, die er vorgebracht hat, sind alle fadenscheinig und wenig überzeugend. Die Frage der Finanzierung scheint mir kein berechtigter Anlasse für diesen massiven Schritt zu sein.