Von Götz Münstermann

Es begann in Heidelberg im November 2015 und endete vor dem Kölner Landgericht im Februar 2018. Der Blogger Nathan Mattes wollte im damaligen Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg mit seiner Website "Wir sind AfD" auf rechtsradikale Tendenzen in dieser Partei hinweisen; und dann auch im Bundestagswahlkampf mit www.wir-sind-afd.de mitmischen. Jetzt hatte die AfD mit ihrer Klage gegen den 25-Jährigen Erfolg. Damit er nicht auf den Prozesskosten sitzen bleibt, wurde mittlerweile so viel Geld gesammelt, dass es vor Gericht weitergehen kann.

Eines der Lieblingsthemen der jungen Partei AfD ist Zensur im Internet, beispielsweise wenn Aussagen ihrer Politiker in sozialen Netzwerken gelöscht werden. Die von der AfD gewünschte Form der Meinungsfreiheit gilt aber offenbar nicht für ihre Kritiker. Nathan Mattes geriet ins Visier der AfD-Anwälte, weil er eine Website veröffentlicht hat, die unter dem Titel "Wir sind AfD" ausgewählte und belegte Zitate einzelner Mitglieder der 2013 gegründeten Partei veröffentlichte.

Screenshot - zum Vergrößern bitte Anklicken.

Die Partei störte sich offiziell weniger an den ausgewählten Zitaten als an dem Namen der Website. Anderthalb Jahre ging Mattes öffentlichkeitswirksam gegen die AfD vor. Im März 2016 sagte ein AfD-Sprecher noch der "taz", solange keine Unwahrheiten verbreitet würden, müsse man das akzeptieren. Dann im April 2017 fand Mattes in seinem Briefkasten in Berlin - wo er mittlerweile lebt - eine Abmahnung und eine Unterlassungserklärung. Er solle die Internetadresse schleunigst wieder löschen, forderten die AfD-Anwälte der Kölner Kanzlei Höcker. Weil er sich quer stellte, wurde er im Mai 2017 verklagt. Jetzt im Februar 2018 urteilte das Landgericht in Köln, dass Mattes womöglich zu weit gegangen sei (Link zum Urteil).

Der Blogger macht für sich das Recht auf freie Meinungsäußerung geltend. "Die AfD muss damit leben, dass die Äußerungen ihrer Funktionäre im Internet unter einer leicht auffindbaren Adresse gefunden werden", sagt er. Die AfD aber sieht ihre Namensrechte verletzt. Die Richter befanden, dass "Wir sind AfD" eine Namensanmaßung sei. Er sorge mit der Webadresse und den Zitaten der nach rechts driftenden Partei für eine "Zuordnungsverwirrung". Er habe quasi eine andere Identität vorgetäuscht.

Begrüßt werden die Besucher auf der in blau gehaltenen Website mit einem gesenkten Daumen und dem Satz: "Wir sind eine rechtsextreme, rassistische, menschenverachtende Partei und wir wollen in den Deutschen Bundestag." Die Richter hatten diese Aussage zwar nicht zu beurteilen, gaben aber dem Softwareentwickler mit auf den Weg, er habe "beleidigende Attribute und Zuschreibungen" verwendet, den Ruf der Partei "beeinträchtigt und ihre Mitglieder herabgesetzt".

Letztendlich aber würde Mattes mit www.wir-sind-afd.de so tun, als gehöre er zur AfD. Und die habe ihm gar nicht erlaubt, ihre Parteiabkürzung zu verwenden. Mattes Anwältin Miriam Vollmer hält dem entgegen, www.wir-sind-afd.de beschreibe "vollkommend zutreffend, dass die dort versammelten, fast durchweg skandalösen Stimmen für das 'wir' der AfD stehen". Das Landgericht Köln wollte dieser Argumentation nicht folgen.

Mehr als 9000 Euro Prozesskosten sind die Rechnung, die Mattes nun für sein Anti-AfD-Blog aufbringen muss. 20.000 Euro könnten es werden, wenn er in die nächsthöhere Instanz geht. Der Gang zum Oberlandesgericht Köln, um seine Internetadresse zu verteidigen, ist mittlerweile wahrscheinlich geworden. Seit wenigen Tagen wird im Netz für ihn gesammelt und statt der 9000 sind mittlerweile mehr als 50.000 Euro an Unterstützergeldern eingegangen. Mehr als 1800 Spender helfen Mattes. Als der Fernsehmacher Jan Böhmermann bei Twitter darauf aufmerksam machte, “brannte die Hütte”, erzählt Mattes. Viele Unterstützer wollen, dass er gegen das Urteil vorgeht - auch falls er nochmals (nun aber nicht mehr finanziell) gegen die AfD verlieren sollte. Bis zum 12. März müssen Mattes, seine Anwältin und Unterstützer entscheiden, ob sie in die nächste Instanz ziehen. Der 25-Jährige will auch weiterhin mit "Wir sind AfD" auf die Auswüchse bei der Partei hinweisen. Und dafür muss entschieden werden, ob sein Recht auf freie Meinungsäußerung tatsächlich weniger Wert ist als der Namen und die Abkürzung einer Partei, die im öffentlichen Diskurs steht.

Die AfD hat auf telefonische und schriftliche Anfrage der RNZ bislang nicht reagiert.

Sollte nach dem erfolgreichen Crowdfunding und weiteren Prozesskosten noch Geld übrig sein, werde der Rest gespendet. An Flüchtlingsretter im Mittelmeer und eine Hilfsorganisation für Syrische Flüchtlinge. Und ob Mattes dann unter einer anderen Webadresse AfD-Politiker zitieren wird, das steht auch noch nicht fest.