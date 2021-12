Das Atomkraftwerk in Brokdorf geht gemeinsam mit den AKW Gundremmingen in Bayern und Grohnde in Niedersachsen Ende des Jahres vom Netz. Brokdorf war für die Antiatomkraftbewegung der 70er- und 80er-Jahre ein Kristallisationspunkt mit heftigen Protesten. Hier besichtigt der grüne Energieminister von Schleswig-Holstein, Jan Philipp Albrecht, das Kraftwerk. Foto: dpa

Von Fatima Abbas

Berlin. Der endgültige Ausstieg rückt immer näher: Am 31. Dezember 2021, in nur wenigen Tagen, werden in Deutschland drei weitere Atom-Meiler abgeschaltet. Übrig bleiben dann nur noch drei – eines davon in Neckarwestheim. Bis Ende 2022 sollen auch dort für immer die Lichter ausgehen. "Der Atomausstieg ist unumkehrbar", stellt die neue Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) unmissverständlich fest. "Planmäßig" schreite er voran. "Und das ist auch gut so."

Dass hierzulande bei weitem nicht alle dieser Meinung sind, haben die Diskussionen der vergangenen Wochen gezeigt. Mehrere Konzernchefs, darunter der frühere Vorstandsvorsitzende des Chemiekonzerns BASF, Jürgen Hambrecht, fordern die Politik dazu auf, die Laufzeiten der bestehenden Kraftwerke zu verlängern. Kritiker wie Hambrecht befürchten Lücken bei der Stromversorgung – zumal Deutschland nun auch noch vor 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen wolle. Den Ausstieg aus der Kernenergie Ende 2022 hatte die damalige Bundesregierung im Jahr 2011 nach dem Atomunglück im japanischen Fukushima besiegelt.

Zu den Befürwortern einer Abkehr von dieser historischen Entscheidung gehört der designierte CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. "Atomstrom erzeugt kein CO2, und allein deshalb ist Frankreich in der CO2-Vermeidung so viel weiter als wir", sagte Merz. Die EU-Kommission werde sich "nicht nur am deutschen Weg orientieren", mahnte er. Viele andere Staaten weltweit stiegen anders als Deutschland nicht aus Sicherheitsgründen aus der Atomenergie aus. Merz: "Wir dürfen in Deutschland gespannt sein, wie die neue Bundesregierung die Energieversorgung unseres Landes sicherstellen will. Immer nur aussteigen wird nicht ausreichen."

Diesen Befürchtungen widerspricht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Experten um die Ökonomin Claudia Kemfert gehen davon aus, dass es auch nach dem vollendeten Atomausstieg "ausreichende Kapazitäten" geben werde, um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern. Wenn das deutsche Stromsystem "rasch auf erneuerbare Energieträger in Verbindung mit Speichern und Flexibilitätsoptionen" umsteige, sei die Versorgungssicherheit mittelfristig nicht gefährdet, schreiben sie.

Neben der Sorge vor Strom-Ausfällen ist auch zu hören, dass es sich um eine Energiequelle handele, die im Vergleich zu Kohle und Gas kaum CO2-Emissionen ausstoße. Laut internationaler Atomenergiebehörde verursacht Kernenergie 40 Mal weniger Treibhausgasemissionen als ein effizientes Gaskraftwerk.

Atom-Kritiker warnen vor falschen Versprechungen. "Da wird versprochen, eine CO2-arme oder sogar CO2-freie Energieform zu haben, die uns davon befreit, uns auf den Weg zu machen, die Energiefrage wirklich nachhaltig zu lösen", sagt der Präsident des Bundesamts für die Sicherheit nuklearer Entsorgung, Wolfram König. "Atomenergie ist natürlich nicht CO2-frei", bekräftigt er. Das beginne schon mit der Gewinnung von Uran, die "erhebliche Umweltprobleme mit sich bringe". Auch der Bau der Kernkraftwerke an sich sei nicht CO2-frei.

Die Debatten über mögliche Laufzeitverlängerungen nennt König "obsolet, weil es weder politische, technische noch rechtliche Grundlagen gibt, die abgeschalteten Reaktoren wieder in Betrieb zu nehmen". Außerdem sei die Gefahr von nuklearen Unfällen nicht zu unterschätzen. Davor warnt auch die Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz, Inge Paulini: "Die Risiken der Kernkraft sind nicht beherrschbar. Das haben die Unglücksfälle von Tschernobyl und Fukushima gezeigt." Diese Katastrophen hätten "zerrissene Familien" hinterlassen und "erhebliche gesellschaftliche Auswirkungen" gehabt.

Auch der Blick nach vorne zeigt, dass die Schatten der Vergangenheit noch weit in die Zukunft hineinragen: Wenn Ende 2022 im letzten deutschen AKW die Lichter ausgehen, strahlt der über Jahrzehnte angehäufte Atommüll in großen Mengen weiter. Fachleute erwarten bis 2080 rund 10.500 Tonnen hoch radioaktiver Abfälle aus Brennelementen. Sie sollen irgendwann in einem Endlager ruhen, das offiziell bis 2031 gefunden sein soll. Der Atomausstieg hat zwar ein Enddatum – bleibt aber eine gesellschaftliche Daueraufgabe.