Von Teresa Dapp und Sascha Meyer

Berlin. Der Schutz der Bienen liegt der Bundesregierung "besonders am Herzen" - so steht es im Koalitionsvertrag. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Wenn Insekten Blumen und Nutzpflanzen nicht mehr bestäuben, gerät das gesamte Ökosystem aus dem Gleichgewicht. Artenschützer warnen vor einem "stummen Frühling", Autofahrer fragen sich, ob früher nicht mehr Mücken an der Windschutzscheibe klebten. Das Kabinett hat nun einen Plan beschlossen, der das "Insektensterben" stoppen soll. Er gehört zu einem großen Agrar-Umwelt-Paket.

Es müsse wieder "mehr summen und brummen", sagt Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Mittwoch in Berlin Seite an Seite mit ihrer Agrarkollegin Julia Klöckner (CDU). Dass nun alles auf einen Schlag kommt, war kein Zufall: Vorausgegangen war ein eineinhalbjähriger Streit zwischen den Ministerinnen. Denn intensive Landwirtschaft mit Unkraut- und Schädlingsgiften gilt als eine Hauptursache dafür, dass die Zahl der Insekten zurückgeht. Und Glyphosat, der umstrittene "Unkrautkiller", ist zu einer Art Sinnbild der Kritiker geworden.

Dem setzt die Regierung jetzt ein "Aktionsprogramm Insektenschutz" entgegen. "Es geht nicht nur um Glyphosat", sagt Schulze. "Wir müssen insgesamt weniger Pflanzengift einsetzen." Der über 60 Seiten dicke Katalog umfasst einen Strauß von Verboten, Geboten und Ideen - die aber erst in Gesetze und Verordnungen münden müssen.

Die wichtigsten: Ende 2023, am 31. Dezember, soll mit Glyphosat in Deutschland endgültig Schluss sein. Dann läuft die EU-Genehmigung samt Übergangsfrist aus. Dass sie doch noch mal verlängert werden könnte, glauben die Ministerinnen nicht. Politisch sei das "ein totes Pferd", formuliert es Klöckner. Schon ab 2020 sollen Beschränkungen greifen, darunter Verbote für private Gärten und Parks und auch Beschränkungen für die Bauern.

Insekten sollen überhaupt mehr Rückzugsräume bekommen. Dafür sollen etwa in Naturschutzgebieten und Nationalparks Unkraut- und bestimmte Schädlingsgifte ab 2021 grundsätzlich tabu sein. Wenn Bauern auf Feldern Wirkstoffe sprühen, die der Bio-Vielfalt schaden, sollen sie anderswo für Ausgleich sorgen. Streuobstflächen, Wiesen und Weiden sowie Mauern und Wälle aus losen Steinen sollen geschützt werden. Auch insektenschädliche "Lichtverschmutzung" will man eindämmen.

Die Verbraucher könnten ebenfalls Einfluss auf die Art und Weise nehmen, wie Landwirtschaft arbeitet - doch woran könnte man etwa beim Schnitzel-Kauf erkennen, dass es das Schwein einmal besser hatte? Nach langen Debatten hat das Kabinett ein Gesetz für ein staatliches Logo auf den Weg gebracht, das von der Geburt bis zur Schlachtung Haltungsstandards über den gesetzlichen Pflichten garantieren soll.

Der Kern ist aber weiter umstritten, auch wenn Schulze dem Paket im Kabinett zustimmte: Mitmachen sollen Bauern auf freiwilliger Basis. Der SPD reicht das aber nicht. "Ohne eine Verpflichtung wird es kein Label geben", droht Fraktionsvize Matthias Miersch.

Verbraucher- und Tierschützern gehen die Pläne nicht weit genug. Die Organisation Foodwatch forderte gesetzliche Vorgaben für die Tiergesundheit: "Ein Label, das nur kennzeichnet, ob die Tiere ein paar Zentimeter mehr Platz, Einstreu oder vielleicht Auslauf erhalten, ist staatlicher Tierschutzschwindel."

Neben dem Tier- und Umweltschutzpaket verabschiedete das Kabinett am Mittwoch auch einen Aktionsplan für Transparenz. Dadurch sollen Bürger mehr Einfluss auf Entscheidungen von Politik und Verwaltung bekommen. Der Plan ist Teil der Initiative "Open Government Partnership", in der sich rund 80 Länder weltweit zu einem transparenteren Regierungshandeln bekennen. Kritiker bemängelten aber, dass die Bundesregierung in ihrem neuen Aktionsplan kein verpflichtendes Lobbyregister vorsieht.