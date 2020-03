Von Tim Müller

Heidelberg. Günter H. Seidler (68) ist Psychoanalytiker, Psychiater und Psychotraumatologe. Er arbeitet seit 2006 als Professor an der Universität Heidelberg. Seine Fachgebiete sind Gewaltforschung, Traumatherapie und Großschadensereignisse.

Herr Seidler, die Zahl der Corona-Fälle steigt immer weiter. Haben Sie Angst?

Ja, das habe ich schon. Es kommt einiges auf uns zu, das man im Moment noch nicht abschätzen kann und das wahrscheinlich ziemlich lange dauern wird.

Merken Sie bei Ihrer beruflichen Tätigkeit, dass es ein stärkeres Angstempfinden in der Bevölkerung gibt?

Ich bekomme vermehrt Anrufe und in den Terminen zeigt sich ein höherer Angstpegel. Allerdings kann man diese Entwicklung seit längerer Zeit beobachten. Die Angst vor dem Coronavirus ist insoweit eine Fortsetzung. Ich denke, die Bevölkerung ist insgesamt ängstlicher geworden. Das hängt mit Ereignissen wie der Flüchtlingskrise, der Klimakatastrophe und häufigeren Anschlägen zusammen.

Warum verfallen viele Menschen in Panik vor dem Coronavirus?

Panik und Angst ist zweierlei. Panik ist nicht hilfreich. Angst dagegen ist wie ein Verkehrszeichen und weist auf eine Gefahr hin – und eine Gefahrensituation haben wir. Deshalb ist ein gewisses Maß an Angst eine angemessene Reaktion. Ich finde es eher besorgniserregend, wenn Menschen dieses Risiko ignorieren.

Fußt die Angst vor dem Corona-Erreger auf seiner Neuartigkeit?

Ja, zum Teil. Aber auch weil immer mehr Menschen merken, dass man an der durch den Erreger hervorgerufenen Krankheit sterben kann. Je nach Alter, Vorerkrankungen und anderen Variablen ist die Krankheit eben kein einfacher Schnupfen, sondern kann tödlich enden.

Haben die Medien Mitschuld an einer potenziellen Panik?

Ich glaube, die Medien werden in diesem Zusammenhang oft schlecht geredet. Eine transparente Berichterstattung baut Vertrauen auf. Würde man Sachverhalte verschweigen, ginge dieses verloren, und dann würde es wirklich problematisch. Dann wären Panikreaktion meines Erachtens auch realistischer.

Denken Sie, dass in der Bevölkerung ein stärkeres Misstrauen gegenüber Mitbürgern herrscht?

Aus der Traumaforschung wissen wir, dass Naturkatastrophen Menschen näher zusammenrücken lassen. Durch menschengemachte Katastrophen wie Anschläge werden Mitbürger dagegen zu potenziellen Feinden. Die Corona-Krise ist eine Kreuzung aus beiden Katastrophen-Arten. Wenn die Lage schlimmer wird und die Einschränkungen größer, dann werden sich die Menschen mit deutlich größerem Argwohn begegnen.

Wie geht man mit der Angst um?

Ein Rezept gibt es hier nicht. Das beste Mittel gegen Angst ist allerdings Wissen. Menschen sollten sich schlau machen und mit anderen austauschen – ganz ohne Panik. Zudem ist es wichtig, Abstand zu finden. Man sollte abschalten, egal ob durch Sport, Lesen oder Musik.

Sind die Deutschen im Vergleich zu anderen Nationen besonders ängstlich?

Das ist schwer zu beurteilen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass in Deutschland die Bereitschaft groß ist, individuelle Abstriche für das Allgemeinwohl zu machen. Es gibt in der Bevölkerung einen Willen, die Zahl der Neuerkrankungen niedrig zu halten und so der gesamten Gesellschaft zu helfen – auch wenn es einige Bürger wirtschaftlich sehr hart treffen wird.

Wann wird die Angst ihrer Meinung wieder abnehmen?

Um diese Frage beantworten zu können, müsste man Prophet sein. Wer allerdings glaubt, dass in sechs Wochen alles vorbei ist, der irrt. Meines Erachtens ist es realistisch, von einer sehr angespannten Lage bis Juli oder August auszugehen.