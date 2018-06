Von Benjamin Moscovici, RNZ Berlin

Berlin. Marlis Tepe ist Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Frau Tepe, warum sollten verbeamtete Lehrer streiken dürfen?

Beim Streikrecht handelt es sich um ein Grundrecht. Die Koalitionsfreiheit ist in Artikel 9 des Grundgesetzes verankert. Von einem Streikverbot ist da nicht die Rede. Dennoch sind Kollegen verurteilt worden, weil sie sich an Streiks der GEW beteiligt haben. Das verstößt gegen europäisches Recht. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Bundesregierung 2014 dazu aufgefordert, diese Kollision zwischen nationalem und europäischem Recht aufzuheben. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, diese Frage endlich zu klären, damit Beamten das Streikrecht nicht länger vorenthalten wird.

Würden Beamtenstreiks die Funktionsfähigkeit des Staates untergraben, wie Innenminister Thomas de Maizière und Ulrich Silberstein, Vorsitzender des Beamtenbundes, erklären?

Unsere Kollegen haben ein sehr hohes Berufsethos. Die Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich den Schülerinnen und Schülern gegenüber stark verpflichtet. Insofern wird die Handlungsfähigkeit des Staates überhaupt nicht eingeschränkt. Wir haben keine Streikkultur wie in Frankreich oder Griechenland. In Deutschland gehen die Gewerkschaften sehr verantwortungsvoll mit ihrem Streikrecht um. In Sachsen beispielsweise, wo mit Ausnahme der Schulleitungen alle Lehrkräfte streiken dürfen, ist in der Abiturphase nie gestreikt worden. Es ist nicht unser Interesse, den Schülerinnen und Schülern zu schaden, Streiks sollen den Arbeitgeber treffen.

Verbeamtete Lehrer können kaum entlassen werden, ihre Pensionen sind sicher und sie erhalten Beihilfen zur Krankenversicherung. Wollen Sie nicht zu viel, wenn Sie jetzt auch die Vorteile normaler Angestellter einfordern?

Das ist keine Rosinenpickerei, wie von einigen behauptet. Von heute auf morgen sind den Beamten etwa Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld gestrichen worden. Und es gab Kürzungen bei den Beihilfen. Dagegen können sie sich bislang nicht wehren. Ein anderes Problem ist, dass verbeamtete Kollegen nicht über ihren Einsatzort bestimmen können. Sie können einfach versetzt werden. Dadurch ist man entweder zum Umzug gezwungen oder muss weite Wege auf sich nehmen. Umgekehrt warten Kollegen teilweise jahrelang darauf, in ein anderes Bundesland wechseln zu können, wenn beispielsweise der Partner aus beruflichen Gründen umziehen muss.

Was spricht dagegen, Lehrer generell nicht mehr zu verbeamten? Als einfache Angestellte dürften sie streiken.

Das steht nicht zur Debatte. Wir wollen eine offene juristische Frage klären lassen. Die Bundesländer entscheiden, ob Lehrkräfte als Angestellte oder Beamte eingestellt werden. Das wird je nach Kassenlage und politisch definiertem Bedarf ganz unterschiedlich gehandhabt. Einige Bundesländer erhoffen sich von tariflich beschäftigten Lehrern mehr Flexibilität. Andere setzen darauf, dass sich verbeamtete Lehrer in der aktuellen Haushaltsbilanz besser machen, weil die Pensionen erst von späteren Generationen gezahlt werden müssen. "Nach mir die Sintflut", ist da das Motto.