Von Sophia Stoye

Heidelberg. Ob in Australien, Nicaragua oder Island: Deutschlands Freunde leben auf der ganzen Welt. Insgesamt unterhalten die Städte der Bundesrepublik 6500 Partnerschaften – und das ist nur die offiziell erfasste Zahl. Wer mit wem gut kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. Ein Überblick.

> Spitzenreiter: Auf Platz eins der deutschen Freundesliste steht Frankreich: 2100 Städte, ein Drittel aller Partnerschaften Deutschlands, sind französisch. Zum Vergleich: In Deutschland gibt es rund 11.000 Städte und Gemeinden, viele sind aber mit mehreren Kommunen verpartnert. Mit 22 Partnerschaften steht Köln an der Spitze. Ulm besitzt als einzige deutsche Großstadt keine offizielle Partnerstadt.

> Keine Definition: Eine verbindliche Definition des Begriffs Städtepartnerschaft gibt es nicht. Am geläufigsten ist die Definition des Rates der Gemeinden und Regionen Europas: Ihm zufolge ist eine Städtepartnerschaft förmlich, zeitlich und sachlich nicht begrenzt und beruht auf einem Vertrag oder einer Urkunde. Auch Kreise oder Gemeinden können Partnerschaften eingehen.

> Zweiter Weltkrieg ausschlaggebend: Erste Städtepartnerschaften gab es schon im frühen Mittelalter, wie die alten Freunde Paderborn und Le Mans zeigen. Ihre Partnerschaft gilt als älteste Europas – bereits im Jahre 836 wurde sie erstmals in einer Urkunde erwähnt. Doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg erhält die Idee Struktur: Offizielle Städtepartnerschaften sollten die aufgerissenen Wunden in Europa heilen. Pioniere waren hier Ludwigsburg und Montbéliard, die 1950 die erste deutsch-französische Partnerschaft besiegelten. Nur wenige Jahre zuvor war der damalige Bürgermeister von Montbéliard selbst im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert gewesen.

> Partnerschaft aus Solidarität: Städtepartnerschaften werden aus verschiedenen Gründen geschlossen: zum Teil, weil sich die Kommunen in ihrem Namen oder ihrem wirtschaftlichen Standbein ähneln, zum Teil aus religiösen, historischen oder politischen Gründen – zum Beispiel als Zeichen der Solidarität. Erst Anfang April beschloss Mannheim eine Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Czernowitz. Dass aber nicht nur Krieg zwei Städte miteinander verbinden kann, zeigt das Beispiel Köln. 2011 verpartnerte sich die deutsche mit der brasilianischen Karnevalshochburg Rio de Janeiro.

> Gegensätze ziehen sich an: Manchmal betonen Städtepartnerschaften auch die jeweiligen Unterschiede. So beschlossen der französische Ort Y und das niederländische Dorf Ee eine Städtepartnerschaft mit der walisischen Gemeinde Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch – dem Ort mit dem längsten Namen in Europa.

> Lage oft entscheidend: Bei der Partnerwahl ist vor allem die räumliche Nähe ein wichtiges Kriterium: 90 Prozent der Städtepartnerschaften unterhält Deutschland mit europäischen Kommunen, in fast jedem europäischen Land gibt es eine befreundete Stadt: Ausnahmen sind Liechtenstein, San Marino, Andorra, Albanien, Montenegro und der Vatikanstaat. Schaut man sich die deutschen Partnerstädte in Frankreich, Belgien oder den Niederlanden auf der Karte an, fällt auf, dass sie tendenziell im Westen Deutschlands liegen. Die Freunde Italiens oder Österreichs befinden sich eher im Süden, die der Tschechen eher im Osten. Allerdings greift dieses Schema nicht immer. So befinden sich zum Beispiel viele deutsch-polnische Partnerschaften im Ruhrgebiet, was vermutlich mit der Einwanderertradition dieser Region zusammen hängt.

> Weit entfernte Freunde: Außerhalb von Europa befinden sich die meisten deutschen Partnerstädte in den USA. Auf dem afrikanischen Kontinenten ist Ruanda das Land mit den meisten deutschen Partnerschaften, in Lateinamerika hat Nicaragua diesen Posten inne. Die am weitesten entfernte Partnerstadt Deutschlands ist Wagga Wagga. Die Stadt im Süden Australiens ist seit 1967 Partnerstadt von Nördlingen, einer 20.000-Einwohnerkommune in Bayrisch-Schwaben.

> Innerdeutsche Partnerstädte: Die erste deutsche Partnerschaft wurde im April 1986 zwischen dem westlichen Saarlouis und der DDR-Kommune Eisenhüttenstadt besiegelt. Die Auswirkungen waren damals mager, doch die Verbindung besteht bis heute. Bis Ende 1986 äußerten weitere 500 westdeutsche Städte und Gemeinden Interesse an einer solchen Verbindung, insgesamt 62 Städtepartnerschaften wurden bis 1989 gegründet.