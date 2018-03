Abgang mit Schwung: Martin Schulz vor der Statue Willy Brandts am Dienstag in der SPD-Zentrale. Foto: dpa

Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Geschafft - zumindest fast: Erleichtert und erschöpft tritt Andrea Nahles gestern Abend vor die Kameras im Willy-Brandt-Haus. Einstimmig ist die SPD-Bundestagsfraktionschefin gerade von Präsidium und Vorstand zur neuen Parteichefin nominiert worden, tritt die Nachfolge von Martin Schulz an, der am Nachmittag zurückgetreten war. Die Kür soll auf einem Sonderparteitag am 22. April in Wiesbaden erfolgen. Die breite Unterstützung der Führungsgremien sei ihr eine "große Freude", sagt Nahles mit heiserer Stimme, sie werde die Verantwortung "gerne wahrnehmen" und sich jetzt "voll reinhängen", um die SPD-Basis beim anstehenden Mitgliederentscheid von einem Ja zur Großen Koalition zu überzeugen.

Die designierte Parteichefin will einen Schlussstrich ziehen unter die quälenden Personaldebatten. Aber kann das gut gehen? Der Stabwechsel von Schulz zu Nahles verläuft gestern weniger glatt als geplant. Mehrere Landesverbände verhindern, dass Nahles gleich gestern zur kommissarischen Parteichefin bestimmt wird. Stattdessen übernimmt der dienstälteste Parteivize, Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz, als Interims-Chef kommissarisch die Geschäfte, hält die Stellung, bis Nahles am 22. April inthronisiert werden soll. "Wir sind ziemlich dicht beieinander", will Scholz dem Eindruck einer Rivalität im Keim ersticken.

Um 18.37 Uhr tritt Schulz noch einmal vor die Journalisten im Willy-Brandt-Haus. Er habe das Präsidium informiert, "dass ich mit dem heutigen Tag vom Amt des Vorsitzenden der SPD zurücktrete", sagt er. Die Erleichterung ist ihm anzumerken, die Stimme noch von der Grippe geschwächt. Sein knappes Jahr an der Parteispitze sei von "Höhen und Tiefen" geprägt gewesen, "wie man es in der Politik selten erlebt", fasst er das Desaster seiner elf Monate als SPD-Chef zusammen. "Das bleibt einem nicht in den Klamotten hängen, manches geht einem auch unter die Haut." Die SPD, sagt Schulz, werde mit Nahles an der Spitze und in einer neuen Großen Koalition "zu alter Stärke zurückfinden". "Wenn ich mit meinem Amtsverzicht dazu beigetragen habe, hat es sich gelohnt."

Abschied von Martin Schulz, aber mit der von ihm geplanten Hauruck-Übergabe des Vorsitzes an Andrea Nahles ist es nichts geworden. Erst kam der Gegenwind von den Landesverbänden, dann tauchte aus dem Nichts auch noch Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange als Gegenkandidatin auf.

Der Widerstand der Landesverbände gegen die Nahles-Kür richtete sich nicht gegen Nahles als Person, sagte Sönke Rix, Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Parteirates in Schleswig-Holstein. Vielmehr gehe es um ein "geordnetes Verfahren", damit nicht der Verdacht aufkomme, da werde etwas "ausgekungelt". Wenn Schulz alleine entscheide, wer von ihm den Chefposten übernehme, sei das "kein Zeichen der Erneuerung", kritisierte auch die Berliner SPD.

Nahles muss nun also noch zwei Monate warten, um als erste Frau die SPD-Führung zu übernehmen. Dass die bislang weitgehend unbekannte Simone Lange aus Schleswig-Holstein bei einer Kampfkandidatur auf dem Parteitag eine ernsthafte Chance hätte, scheint kaum denkbar. Aber Nahles Image als Hoffnungsträgerin für Erneuerung und Aufbruch hat Schaden genommen. Immer mehr Genossen werfen ihr vor, in alte Muster zurückzufallen: Gekungel bei Personalentscheidungen, Absprachen im Hinterzimmern, Basta-Politik an der Basis vorbei. Und das neuerliche Hickhack durchkreuzte einmal mehr die Pläne, die Personalquerelen endlich zu überwinden und geschlossen bei den Mitgliedern für die Große Koalition und die erkämpften Erfolge zu werben.

Jetzt soll es mit dem Streit vorbei sein. "Recht aufgeregt" sei es in den vergangenen Tagen zugegangen, versuchte Nahles die Wogen zu glätten. Ärgert es sie nicht, dass sie nun erst im April gewählt werden soll, Scholz die Zwischenzeit überbrücken müsse? "Wenn das eine Lösung ist, wenn wir uns viele Debatten ersparen", sagt sie, "dann ist das eine gute Lösung."