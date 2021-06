Von Klaus Welzel

Berlin. Wolfgang Kubicki (69) ist Vizepräsident des Deutschen Bundestags. Der FDP-Politiker und Jurist ist zugleich seit 2018 Vorsitzender der Kommission des Ältestenrates für Bau- und Raumangelegenheiten und damit mit dem Bau der Berliner S-Bahn-Linie 21 befasst.

Herr Kubicki, in der Diskussion um den Neubau der Berliner S-Bahn stand auch die Variante 13, die das Denkmal nicht betroffen hätte, die aber vom Ältestenrat verworfen wurde. Warum?

Weil dann der Parlamentsbetrieb für mindestens drei Jahre massiv behindert worden wäre. Und denken Sie nur an den Sicherheitsaspekt und mögliche terroristische Angriffe. Da kann keiner dreieinhalb Jahre lang eine metertiefe Baugrube direkt neben dem Reichstagsgebäude verantworten. Ganz abgesehen davon müssten die Abgeordneten und Mitarbeiter riesige Umwege in Kauf nehmen, um nur vom Jakob-Kaiser-Haus in den Plenarsaal zu gelangen. Das war für den Ältestenrat nicht hinnehmbar.

Die Planungen laufen schon seit Jahren – ohne Beteiligung der Sinti und Roma. Sie warfen der Bahn "mangelnder Sensibilität" vor. Hat sich das Verhalten der Bahn verbessert?

Als wir merkten, dass die Bahn gar nicht mit dem Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma gesprochen hatte, hielt ich das für sehr merkwürdig. Ich kenne Romani Rose aus Schleswig-Holstein, wo wir die Sinti und Roma als schützenswerte Volksgruppe in die Verfassung aufgenommen haben, und ich war völlig überrascht, dass man da jahrelang plant und keinen Kontakt aufnimmt, obwohl bei fast allen Varianten das Mahnmal tangiert wird. Das ist dann nachgeholt worden. Es gab mehrere Gespräche zwischen dem Zentralrat, dem Berliner Senat und der Deutschen Bahn, die ja der eigentliche Bauherr der S-Bahn-Linie ist. Der letzte Stand ist der, dass der Zentralrat sich eigentlich gut eingebunden fühlt und man sich – bei allen Schmerzen – auf eine Variante geeinigt hat, bei der das Denkmal zwar am Rande wenige Monate lang tangiert wird, im Wesentlichen aber unangetastet bleibt. Ich glaube, dass es insgesamt auf einem guten Weg ist.

Das wäre dann die Variante 12h, worüber ein Konsens hergestellt wurde. Aber dann rief die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther im Sommer 2020 das neu gegründete "Aktionsbündnis: Unser Denkmal ist unantastbar" mit an den Verhandlungstisch. Dieses Bündnis lehnt alle bisherigen Lösungsvorschläge von Seiten der Politik und der Bahn ab. Wie soll es denn da zu einer Einigung kommen?

Nun, das ist nicht das Problem des Deutschen Bundestages. Der ist nur als Anrainer betroffen. Das ist das Problem der Deutschen Bahn und des Berliner Senats. Die wollen diese S-Bahn-Linie. Mich wundert aber, dass man sich mit einem Aktionsbündnis, das aus verschiedenen Gruppierungen besteht, deren Stärke und Bedeutung man gar nicht richtig einschätzen kann, zusammensetzt. Eigentlicher Ansprechpartner ist doch der Zentralrat der Sinti und Roma. Ich warte jetzt darauf, dass der Berliner Senat mitteilt, dass er sich mit dem Aktionsbündnis hat einigen können. Von Claudia Roth weiß ich, dass Dani Karavan, der leider kürzlich verstorbene Künstler, zuletzt bekundete, dass er sich mit der Variante 12h- wenn auch mit Schmerzen, hätte arrangieren können, weil der Eingriff nur minimal und von kurzer Dauer sei.

Gibt es noch eine Variante, die weder Reichstag noch Mahnmal berührt?

Es gibt die Variante 8. Das ist eine große Westumfahrung, die bisher weder von der Deutschen Bahn noch vom Senat favorisiert wurde, weil diese Variante mehrere hundert Millionen Euro teurer werden würde – und es wäre kein Anschluss an den sogenannten Heuboden möglich. Das ist die Tunnelführung, die bereits in den 1930er Jahren am Brandenburger Tor gebaut wurde. Diese will die Bahn nutzen, damit dann wenigstens hier nicht neu gebaut werden muss. Alles andere würde immer das Denkmal und/oder das Reichstagsgebäude tangieren. Jetzt haben wir uns als Bundestag bereit erklärt, den Wünschen der Bahn sehr weit entgegenzukommen. Die Tunnelführung akzeptieren wir mit einer Nähe bis zu sieben Meter an das Reichstagsgebäude. Näher geht nicht, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass das Gebäude wegkippt. Man stelle sich vor, dass das Gebäude, das vor 130 Jahren gebaut wurde, auf der einen Seite einstürzte. Das wäre eine Blamage sondergleichen.

Also gehen Sie davon aus, dass diese Variante 12h auch umgesetzt wird?

Wie gesagt: Meiner letzten Information nach – die ist wenige Wochen alt – hätte der Künstler Dani Karavan dieser Variante unter Schmerzen zugestimmt. Seine Tochter wollte uns jetzt im Juni besuchen. Wir hoffen natürlich sehr, dass es trotz der traurigen Umstände dabei bleibt. Der Zentralrat hat ebenfalls unter Schmerzen zugestimmt. Und ich muss wirklich sagen: Wir müssen Romani Rose dankbar sein für das, was er an Entgegenkommen signalisiert hat. Der Senat kann damit gut leben, wir können damit gut leben und für die Bahn ist es eine realisierbare und sinnvolle Variante.