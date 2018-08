Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. "Reden wir über Religion": Horst Seehofer meldet sich mit einem Aufruf zurück. Der CSU-Chef und Bundesinnenminister fordert eine Grundsatzdebatte über "die erheblichen Herausforderungen", vor die Zuwanderer aus anderen Kulturkreisen das Land stellen und die "das Verhältnis von Religion und Staat betreffen". In einem ganzseitigen Gastbeitrag für die "Welt" (Donnerstag) wirft er die schwierige Frage auf: "Wie gestalten wir das Zusammenleben in einer religiös und weltanschaulich pluraler gewordenen Gesellschaft?"

Seehofer - plötzlich nachdenklich. Vor der Sommerpause der brutale Streit mit Kanzlerin Angela Merkel über die Zurückweisung von Flüchtlingen, dann die Empörung über seine Bemerkung zu 69 Abschiebungen an seinem 69. Geburtstag. Und jetzt die Sorge um die schwindende Bedeutung der Religion, Bedauern darüber, dass die christliche Soziallehre in Politik und öffentlicher Debatte "kaum noch ernsthaft berücksichtigt" werde. Der Bundesinnen- und Heimatminister appelliert: "Werden wir uns also unserer kulturellen und religiösen Wurzeln bewusst und vertreten diese mit gesundem Selbstbewusstsein."

Knapp ein halbes Jahr ist es her, da hatte Seehofer erklärt: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland." Damals hagelte es Vorwürfe, der Bundesinnenminister grenze die Muslime aus. Jetzt ruft er zum "Respekt vor den anderen religiösen und weltanschaulichen Auffassungen" auf und hebt hervor, dass das Grundgesetz keinen Vorrang für das Christentum kenne. Mit Blick auf die von der Verfassung verbrieften Rechte für Gläubige und ihre Organisationen sei es "entwicklungsoffen". Und er kündigt an, er werde "den Dialog mit allen in Deutschland relevanten religiösen Gemeinschaften suchen".

Der Kurswechsel des CSU-Chefs - nicht alle sind davon überzeugt: "Die Wandlung vom Saulus zum Paulus ist im Falle von Horst Seehofer denkbar unglaubwürdig", sagt SPD-Vize Ralf Stegner im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "Erst eine Debatte anstoßen, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, und dann den Dialog propagieren, das passt schlecht", findet er. "Die meisten Deutschen haben weniger die Sorge, dass ihr Dorf islamisiert wird, sondern eher ob der Job auch in der digitalen Zukunft sicher ist, die Miete bezahlbar ist, die Rente reicht, die Ausbildung der Kinder oder die Pflege der Großeltern funktioniert", so Stegner.

Auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt zeigt sich kritisch. Über die vielen anderen Religionsgemeinschaften lese man wenig bis nichts, sagt sie im RNZ-Interview (siehe links).

Unionsfraktionschef Volker Kauder unterstützt Seehofer. "Wir haben die Diskussion über den Rang der Religionen lange noch nicht ausreichend geführt", sagt er. Das betreffe nicht nur die Spitzen der Religionsgemeinschaften. "Es müssen die Gläubigen selbst noch mehr ins Gespräch kommen, um einander besser zu verstehen", so Kauder. "Ich kann nur sagen: Es lohnt sich."

Ist Seehofers Debattenaufruf nur der Versuch, das angekratzte Image aufzupolieren? Der Zentralrat der Muslime in Deutschland reagiert positiv. "Wir begrüßen, dass der Innenminister am Grundgesetz entlang argumentiert und somit einen guten Geist in die Debatte wirft, der besser ist als der aus den vergangenen Diskussionen", lobt Zentralratspräsident Aiman Mazyek am Donnerstag. Seehofers Betonung, dass das Grundgesetz allgemein von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften spreche und nicht nur von den Kirchen, die bei der Entstehung der Weimarer Verfassung dominiert hätten, sei "wichtig und bemerkenswert, denn es ist das Gegenteil von Ausgrenzung", so Mazyek weiter. "Es ist zu hoffen, dass die skurrile Islamdebatte nun der Vergangenheit angehört." Mazyek fordert: "Zur Überwindung von Abgrenzung müssen wir alle uns auch ein bisschen sprachlich weiterbewegen." Nicht nur bei Seehofer, auch in der "Muslimischen Community" werde oft von Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft gesprochen. Natürlich gebe es Geflüchtete und hierzulande temporär lebende Mitbürger. "Aber wir sollten den großen Teil der deutschen Muslime in den Blick nehmen und diese nicht immer wieder ethnisieren, da sie längst deutsch sind."