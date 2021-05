Von Benjamin Auber

Heidelberg. FDP-Politiker Gerhart Baum (88, F.: dpa) war von 1978 bis 1982 Innenminister. Mit seinem Buch "Freiheit" (Benevento-Verlag) warnt er vor staatszersetzenden Tendenzen.

Herr Baum, haben Sie Angst, in unserem Land Ihre Meinung zu sagen?

Nein, das habe ich nicht. Ich nehme aber wahr, dass es Menschen gibt, die zögern, ihre Meinung zu äußern, weil sie fürchten, massiv angefeindet zu werden. Einschüchterung darf aber nicht zum Schweigen führen. Mit Sorge sehe ich die zunehmenden Drohungen gegenüber Kommunalpolitikern. Wir müssen diesen Menschen die Furcht nehmen, unter anderem dadurch, dass Hass und Intoleranz im Internet bekämpft werden. Dennoch ist die Meinungsfreiheit gewährleistet. Man muss nur von ihr Gebrauch machen. Minderheitsmeinungen werden nicht unterdrückt. Mehr Sorge macht mir, dass die Gesellschaft in schneller Folge Stimmungen folgt, statt die Lage in Ruhe zu reflektieren. Sorge macht mir auch, dass Gruppen für sich in Anspruch nehmen, dass sie allein die Kompetenz haben, über ihre Situation zu urteilen.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) sagt aber, dass "es um die Freiheit der Meinung noch nie so schlecht bestellt war wie heute"...

Wir sind eine funktionierende Demokratie mit einer differenzierten und vielfältigen Medienlandschaft. Im Netz melden sich viele Menschen zu Wort. Diese sehr weitgehende Feststellung von Wolfgang Kubicki teile ich nicht.

Wie kann der Teil der Gesellschaft, der sich vor einer freien Meinungsäußerung fürchtet, wieder eingliedert werden?

Natürlich ist es unangenehm, in einen Shitstorm zu geraten. Das Internet ist auch eine Hass-Maschine. Aber das darf nicht dazu führen, dass die Menschen den Rattenfängern auf den Leim gehen. Gerade diejenigen, die unsere Demokratie schlecht reden und sie verachten, nutzen deren Freiheiten, um sie zu bekämpfen. Die AfD, die vor allem die Bedrohung der Meinungsfreiheit beschwört, macht von ihr exzessiv Gebrauch.

Gelten die Regeln der Meinungsfreiheit auch in der Pandemie-Lage?

Selbstverständlich. Wir erleben täglich einen offenen Diskurs zwischen Politikern, Journalisten, Wissenschaftlern und den Bürgern. Wir sind eine diskursfreudige Gesellschaft. Presse- und Rundfunkfreiheit ist gewährleistet und notwendige Informationen tragen zur Meinungsbildung bei. Allerdings ist die Pressevielfalt zurückgegangen. Die Zeitungen haben mit Verlusten zu kämpfen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird jetzt in seiner Existenz von den Kräften angegriffen, die auch die Demokratie bekämpfen. Das sind reale Gefahren für die Meinungsvielfalt. Diese gehört zur Meinungsfreiheit dazu.

Wie schmal ist der Grat, um nicht als Corona-Leugner zu gelten?

Kritik ja, aber keine Leugnung dieser weltweiten Seuche, vor allem wenn daraus die Gefahr erwächst, Mitmenschen anzustecken. Die über 80.000 Toten in Deutschland und die Kranken zu vergessen, ist einfach nur beschämend. Nicht jede abwegige Meinung müssen wir in diesem Zusammenhang respektieren, auch nicht die der Fernsehschauspieler, die sich geäußert haben. Sie hätten besser auf die Not ihrer freischaffenden Kollegen hinweisen sollen. Nicht nur bei Ärzten und Pflegekräften löst eine solche schnoddrige Meinung Empörung aus.

Sie kritisieren die Haltung der FDP zum Infektionsschutzgesetz und fordern die "Solidarität der Demokraten" ein. Wie meinen Sie das?

Ich kritisiere alle Parteien, Sie müssten jetzt zunächst das Gemeinsame suchen. Den Bürgern müsste vermittelt werden, dass sich alle zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung aufgerafft haben. So wie wir das in der Not nach dem Krieg auch getan haben. Im Vordergrund steht aber der Streit. Die FDP hat in vielen Punkten die Regierungspolitik berechtigterweise kritisiert, aber es kann kein Zweifel darüber geben, dass die Gesamtstrategie stimmt – das ist inzwischen eine weltweite Erfahrung. Der Bundesrat, der zur Verunsicherung wesentlich beigetragen hat, hatte nicht einmal die Kraft, den neuen Maßnahmen zuzustimmen.Was ist das für ein Bild von Föderalismus?

Wie schaffen wir es, dass dennoch gegenteilige Meinungen gehört werden? Welche Rolle spielt die Demokratie?

Sie lässt ja zu, dass Verfassungsfeinde ihre Meinung äußern und demonstrieren dürfen. Unsere Demokratie ist so stark, dass sie das aushalten kann. Um die freie Meinungsäußerung mache ich mir deshalb keinerlei Sorgen, sondern eher um die wachsende Systemverachtung bestimmter Gruppen, also um die Demokratieverachtung. Aus dieser Ecke kommt gerade auch der Vorwurf, es gäbe keine Meinungsfreiheit. Damit soll suggeriert werden, unser Land habe sich von der Demokratie verabschiedet und irgendwelchen Verschwörern ausgeliefert. Wir müssen das Grundgesetz leben – und das ist mitunter anstrengend.