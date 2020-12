Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Jutta Mata (Foto: zg) ist Professorin für Gesundheitspsychologie an der Uni Mannheim. Sie ist Mitglied eines 28-köpfigen Gremiums der Leopoldina, das in einer Stellungnahme einen harten Lockdown ab den Weihnachtstagen und längere Schulferien gefordert hat. Die RNZ sprach Mata an ihrem Wohnort in der Schweiz.

Frau Mata, wissen Sie schon, mit wem Sie Weihnachten feiern werden?

Ja, mit meinem Mann und meinen Kindern. Ich hätte das gerne erweitert, aber das ist nicht möglich. Die Entscheidung ist uns extrem schwer gefallen.

Viele Leute können berufsbedingt nicht ins Homeoffice und in Selbstquarantäne. Denen hilft der Aufruf, sich vor Weihnachten zu isolieren, gar nicht.

Auf jeden Fall. Aber die Virologinnen und Virologen sagen: Es braucht zehn Tage, um sicher zu gehen, dass man nicht krank ist. Wenn es mir wichtig ist, dass ich meine neunzigjährige Oma nicht anstecke, dann muss ich mich so lange isolieren. Dann muss ich dafür Urlaub nehmen. Dass das für manche noch schwerer ist als für andere – unbenommen. Aber das ändert nichts daran, dass das der Sicherheitsabstand ist. Es ist brutal hart, da müssen wir nicht drum herum reden.

Und bei denen, deren Familien das nicht schaffen, heißt es: Einsamkeit, ausgerechnet über die Feiertage?

Wenn Sie Ihre Angehörigen und das Gesundheitssystem schützen möchten, ja. Wir haben uns letztlich auch so entschieden – schweren Herzens.

Nun ist ein Vorschlag, schon ab Montag die Schulpflicht aufzuheben. Wie soll das funktionieren?

Das ist keine Schulschließung, das ist wichtig! Die Idee war, Familien, die Personen aus Risikogruppen treffen möchten, zum Beispiel ältere Angehörige, zumindest theoretisch die Chance zu geben, genügend Zeit vorher in Isolation zu gehen. Die Schulen sollen weiterhin geöffnet sein.

Aber ist sichergestellt, dass trotzdem Unterricht stattfindet?

Das kommt natürlich auf die Schule und die Personen an. Aber es geht um eine Woche, die uns erlauben würde, einigermaßen sicher Weihnachten mit den Angehörigen zu feiern. Gerade, weil es gute Gründe gibt, seine Oma zu treffen, wenn die 90 ist und man nicht weiß, ob es das letzte gemeinsame Weihnachten ist. Es geht ja nicht darum, Weihnachten zu verbieten oder die Leute zu vereinsamen.

Ich könnte mir vorstellen, dass die Ökonomen in dem 28er-Gremium oder Sie als Psychologin weniger euphorisch den harten Lockdown befürwortet haben als die Virologen?

Mich hat am meisten überrascht, wie klar der Konsens war. Niemand hat dagegen etwas gesagt. Warum bin ich als Psychologin damit einverstanden? Ich habe oft genug gesagt, die psychischen Folgen sind riesig, die gesundheitlichen auch. Aber der Punkt ist: Ich sehe keine Alternative! Die Zahlen sind zu hoch! Und wenn Sie 52 Wochen zur Auswahl haben, in denen sie zwei bis drei Wochen in einen Lockdown gehen müssen – dann würden Sie doch die Wochen um Weihnachten nehmen, wo sowieso vieles stillsteht. Das ist mit deutlich weniger Problemen verbunden, auch psychischen und sozialen, als mitten in voller Fahrt wieder die Schulen zu schließen und alles mögliche runterzufahren.

Weil auch für die Ökonomen ein kurzer, harter Schnitt besser ist als auf Dauer in diesem Teil-Lockdown zu hängen, der nicht richtig wirkt?

Da will ich deren Argumente nicht vorwegnehmen. Aber wir können uns einfach nicht davor verstecken: Wir fahren an der Leistungsgrenze. Wir laufen in eine Überlastung des Gesundheitssystems hinein und eine klare Übersterblichkeit. Die einzige Möglichkeit ist es, die Zahlen runterzubringen. Und dann doch jetzt! Es ist nicht toll. Aber wir haben nicht die Option, Weihnachten so wie immer zu feiern – mit dem Treffen unter manchmal vielen Angehörigen und Freunden.

Nun war genau das die Begründung für den November-Shutdown: ein schönes Weihnachtsfest. Das bringt uns zu Ihrem Thema Kommunikation. Da ist einiges schiefgelaufen, richtig?

Wir haben in dem Papier vorgeschlagen, dass wir mehr über Wenn-dann-Regeln sprechen. Dass wir ein klares mittel- und längerfristiges Konzept haben: "Wenn das die Inzidenzzahl ist, dann ergreifen wir Maßnahme X. Wenn das die Inzidenz ist, dann ergreifen wir Maßnahme Y." Solche Maßnahmen können wir auch in kleineren Einheiten umsetzen, die müssen ja nicht direkt deutschlandweit gelten. Aber man würde einfach ein Gefühl dafür bekommen: "Das ist unser Ziel, und das sind die Maßnahmen, die auf uns zukommen, um es zu erreichen." Da kann man noch klarer werden. Das erhöht dann hoffentlich auch die Akzeptanz.