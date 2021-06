Von Klaus Welzel

Heidelberg. In der 54. Folge des RNZ-Corona-Podcasts mit dem Uni-Chefvirologen Hans-Georg Kräusslich dreht sich alles um den Rückschlag bei Curevac.

Prof. Kräusslich, das Vakzin von Curevac kommt jetzt nicht nur spät. Es wirkt auch nicht richtig. Welchen Schluss ziehen Sie daraus?

Der erste Schluss ist, dass wir Glück hatten, dass die anderen mRNA-Impfstoffe so schnell und erfolgreich in die Zulassung kamen und jetzt mit großem Erfolg eingesetzt werden. Es gab anfangs durchaus Bedenken bezüglich der Wirksamkeit der neuen mRNA-Vakzine. Dann hat man den sehr guten Schutz der Biontech- und Moderna-Impfstoffe gesehen und vielleicht erwartet, dass das für alle mRNA-Vakzine so sein wird. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Es gibt aber deutliche Unterschiede zwischen den Impfstoffen. Sie sind vermutlich für den Unterschied in der Wirksamkeit verantwortlich.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 54: Was kann man aus dem "Curevac"-Rückschlag lernen? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Stimmt es eigentlich, dass Curevac, anders als Biontech oder Moderna, nicht auf ein wichtiges Patent der ungarischen Forscherin Katalin Karikó zurückgreifen kann?

Nach meiner Kenntnis verwendet Curevac unveränderte Bausteine der mRNA, wohingegen Biontech chemisch veränderte Bausteine einsetzt, die eine längere Lebensdauer der mRNA bewirken sollen. Ob dies durch Patentfragen begründet ist, weiß ich nicht; für beide Ansätze gibt es aber gute Gründe. Curevac verwendet außerdem deutlich weniger mRNA pro Dosis als die anderen Firmen. Außerdem ist die Verpackung der mRNA anders, so dass weniger Kühlung erforderlich ist als bei den anderen mRNA-Impfstoffen. Ob und welcher dieser Unterschiede für die geringere Wirksamkeit verantwortlich ist, kann man im Moment nicht sicher beantworten. Das wird jetzt genau studiert werden.

Ist dieser Rückschlag ungewöhnlich?

Nein, mit Rückschlägen muss man in der Forschung rechnen. Man testet sein Produkt im Labor und in Tierversuchen und bei positiven Ergebnissen in klinischen Studien am Menschen. Dabei ist in diesem Fall herausgekommen, dass trotz positiver Ergebnisse aus vorklinischen Experimenten und Tierversuchen, beim Menschen kein ausreichender Schutz auftritt. Ich erinnere daran, dass wir zwar vier zugelassene und wirksame Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 haben, aber Studien zu mehreren anderen Impfkandidaten in frühen Phasen wegen mangelnder Wirksamkeit beendet werden mussten. Ob die Entwicklung dieses Impfstoffs bei Curevac weitergehen wird oder nicht, weiß ich nicht. Die Firma hat angekündigt, die Studie vollständig durchzuführen und die Ergebnisse dann auszuwerten. Ob man danach Anpassungen für bessere Wirksamkeit vornehmen kann oder nicht, kann ich nicht vorhersagen.

Stellt dieser Misserfolg ein Problem für die erfolgreiche Durchimpfung in Deutschland dar?

In der Annahme, dass die anderen Hersteller ihre Lieferzusagen einhalten können, führt der aktuelle Ausfall der Curevac-Vakzine nicht zu einer Verzögerung. Es ist weiterhin erreichbar, allen Impfwilligen bis Ende September ein Impfangebot zu machen und den Großteil der Bevölkerung vollständig zu impfen. Und das müssen wir auch erreichen. Weltweit macht der Ausfall aber sehr wohl einen Unterschied.

Die Tübinger erklären nun, eigentlich forschen sie in Sachen Krebsbekämpfung. Ändert das irgendetwas?

Nein. Auch Biontech kommt aus der Krebsforschung. Aber vergessen wir nicht, dass man aus Erfolgen wie aus Misserfolgen viel lernen kann, hier sicherlich auch für Impfstoffe in der Krebsbekämpfung. In der Wissenschaft lernen wir oft genauso viel oder mehr aus den Fehlschlägen, weil man dann nach den unerwarteten Ursachen sucht.