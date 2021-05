Von Klaus Welzel

Heidelberg. Seit März letzten Jahres analysiert Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum, die Coronalage in der Region – und darüber hinaus. Als Berater der Landesregierung verfügt der Dekan der Medizinischen Fakultät auch über Einblicke in den politischen Willensbildungsprozess. Heute dreht sich die 50. Folge des RNZ-Corona-Podcasts vor allem um die Frage, bis wann wir mit einem Abflauen der Epidemie zumindest in Deutschland rechnen können. Der Wissenschaftler zeigt sich zuversichtlich.

Prof. Kräusslich, Deutschland macht sich locker. Geben das auch die Zahlen in der Region her?

Die Zahlen in der Region haben sich in den letzten Wochen gut entwickelt. Wir liegen in Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis und auch an der Bergstraße bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100, die sogenannte Notbremse greift nicht mehr. Insofern ist es folgerichtig die Maßnahmen zu lockern. Persönlich bin ich der Meinung, dass die Öffnungen im Außenbereich unbedenklich sind. Mit der Öffnung der Gaststätten im Innenbereich hätte ich lieber noch etwas gewartet; da funktioniert ja die Maskenpflicht nicht. Vermutlich ist diese Entscheidung vor allem durch die nahen Pfingstferien bedingt.

Vielleicht ist diese Lockerungsmaßnahme auch einfach dem Wetter geschuldet, weil man im Freien derzeit nicht so gut bewirtschaften kann.

Das kann schon sein. Nur orientiert sich das Virus nicht am Wetter. Da man nun einmal beim Essen und Trinken keine Masken tragen kann, wäre es mir lieber gewesen, man hätte dies als zweiten Schritt vorgesehen und zunächst nur den Außenbereich geöffnet. Dennoch ist es nicht so, dass man jetzt befürchten müsste, dass die Infektionszahlen deswegen automatisch wieder hochgehen.

Wie sieht es am Uniklinikum und in den anderen Kliniken aus?

Wir haben immer noch eine starke Belegung der Intensivstationen, das liegt an einem nachlaufenden Effekt: Als die Neuinfektionen gestiegen sind, kam das in den Kliniken mit Verzögerung an, jetzt dementsprechend auch der Rückgang.

Ihr Kollege Christian Drosten sagte vor der Bundespressekonferenz, wer sich nicht impfen lässt, wird an Corona erkranken. Sehen Sie das genauso?

Ich glaube nicht, dass er gemeint hat, dass jeder Mensch, der sich nicht impfen lässt, zwingend an Corona erkranken wird – das wäre auch keine haltbare Behauptung. Er hat wohl gemeint, dass das Virus nicht verschwinden wird und dass jeder, der sich nicht impfen lässt, auch weiterhin ein Risiko hat, sich zu infizieren. Die dahinter stehende Überlegung – Lasst Euch bitte impfen, wenn ihr die Gelegenheit dazu bekommt–, die unterstütze ich voll und ganz.

In den Arztpraxen wird jetzt die Priorisierung aufgehoben. Wozu benötigt man dann eigentlich noch die Impfzentren?

Die Impfzentren bieten zusätzliche Kapazität. Wenn der gesamte Bedarf durch die Praxen und die betriebsärztlichen Dienste dauerhaft sicher gedeckt werden kann, braucht man sie nicht mehr. Im Moment würde ich sie aufrecht erhalten, auch weil eventuell in der Folge Nachimpfungen anstehen.

Wir haben schon des Öfteren über das Vakzin von Astra-Zeneca gesprochen. Einmal sagten Sie, eine sogenannte Kreuzimpfung, also Erstimpfung mit Astra-Zeneca, danach ein anderes Vakzin, könne gut funktionieren. Gibt es dazu bereits Erkenntnisse?

Bisher gibt es noch keine veröffentlichten Studiendaten zur Wirksamkeit. Diese Woche wurde aus Oxford, wo der Astra-Zeneca-Impfstoff entwickelt wurde, über Nebenwirkungen nach wechselnder Erst- und Zweitimpfung mit Astra-Zeneca und einem mRNA-Impfstoff berichtet. Dabei wurden die gleichen Nebenwirkungen wie in anderen Impfstudien beobachtet, allerdings etwas stärker; gemeint sind hier die üblichen Nebenwirkungen wie Schlappheit, Fieber oder Schüttelfrost. Die stärkeren Impfnebenwirkungen legen eine starke Immunreaktion nahe. Daten zur Wirksamkeit werden sicher in Kürze bekanntgemacht, aber ich gehe von einer guten Immunwirkung aus.

Gesundheitsminister Spahn verkürzte jetzt den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung mit Astra-Zeneca von zwölf auf vier Wochen. Kleiner Haken: Dadurch sinkt der Schutz vor einer Coronainfektion auf nur noch 55 Prozent. Was sagen Sie zu dieser Empfehlung? Sollte man nicht lieber – trotz Urlaubsplänen – auf den Zwölf-Wochen-Abstand bestehen?

Das ist ganz klar eine politisch motivierte Empfehlung. Aus den Studien folgt, dass ein längerer zeitlicher Abstand bei dieser Impfung einen besseren Schutz bietet als ein kürzerer Abstand. Der Wunsch vieler Menschen, möglichst bald eine Zweitimpfung mit den entsprechenden Erleichterungen zu erhalten, ist absolut nachvollziehbar. Medizinisch betrachtet gibt es aber keinen Grund, den Abstand zu verkürzen. Ich persönlich würde deswegen lieber den längeren zeitlichen Abstand einhalten, weil ich dann besser geschützt bin.

Wie erfahre ich eigentlich, ob ich ausreichend Antikörper entwickelt habe?

Das erfahre ich in der Regel nicht, weil wir keine allgemeine Testung machen und auch der Antikörpernachweis keine absolute Sicherheit bietet. Das ist bei anderen Impfungen nicht anders. Aus den Studien kennen wir die ungefähre Schutzrate; bei mRNA-Impfstoffen liegt sie bei 90 bis 95 Prozent. Die meisten sind also geschützt, aber manche Menschen infizieren sich trotz kompletter Impfung und werden selten auch krank. Deswegen brauchen wir die Hygienemaßnahmen und Masken, ob man nun geimpft ist oder nicht. Am Uniklinikum halten wir es in allen Besprechungen so, auch wenn alle im Raum geimpft sind.

Glauben Sie, dass die jetzige dritte Coronawelle die letzte gewesen sein wird?

Gut, dass Sie fragen, ob ich es glaube. Wissen kann ich es nicht. Ja, ich glaube, dass das die letzte größere Welle in Deutschland gewesen sein könnte. Voraussetzung ist aber, dass wir mit dem Impfen schnell vorankommen und uns zumindest bis auf Weiteres schützen. Dann sollten wir über den Sommer flächendeckend eine Sieben-Tage-Inzidenz deutlich unter 30 erreichen. Wenn zum Herbst eine weitgehende Durchimpfung der Bevölkerung erreicht ist, kommt das Virus zwar vielleicht zurück, aber der Wiederanstieg dürfte stark gehemmt sein. Weltweit ist allerdings mit weiteren Wellen zu rechnen. Gerade heute habe ich gehört, dass in Japan für weitere Regionen der Notstand ausgerufen wurde. Insofern müssen wir auf die weltweite Entwicklung schauen, für Deutschland besteht gute Hoffnung.