Von Klaus Welzel

Heidelberg. Das Uniklinikum erhält ab sofort keinen Impfstoff mehr. Mit dieser Nachricht überrascht Hans-Georg Kräusslich in der 42. Folge des RNZ-Corona-Podcasts.

Prof. Kräusslich, wie zufrieden sind Sie als Virologe mit den Coronabeschlüssen?

Zunächst bin ich froh, dass ich kein Politiker bin, der zu den notwendigen Kompromissen finden muss, die er vielleicht selbst auch nicht immer so toll findet. Dennoch haben wir eine nicht in allen Punkten einfach zu verstehende Strategie. Es ist sicherlich irritierend, dass wir noch vor Kurzem die 35 als Inzidenzziel gesehen haben, dann sogar über die 10 sprachen und jetzt wieder die 50 ins Visier nehmen. Es ist schwierig für mich, zu verstehen, warum die Strategie jetzt in diese Richtung wechselt. Ferner ist die Differenzierung nicht immer zu verstehen. Wenn ich zum Beispiel im Einzelhandel sage, unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen darf geöffnet werden, dann müsste das eigentlich für alle Bereiche gelten. Man hat schon das Gefühl, dass einfachere Lösungen möglich gewesen wären.

Ein wichtiger Baustein ist die Teststrategie. Apotheken sind aber nicht vorbereitet und ein Test beim Discounter ist wenig sinnvoll. Was meinen Sie?

Der Test beim Discounter wird die epidemiologische Situation kaum verbessern können. Wo er hilfreich sein kann, ist bei Familientreffen oder Treffen mit Freunden, wenn sich alle Gäste testen, damit man mit hoher Wahrscheinlichkeit weiß, keiner ist infiziert. Ähnlich sieht es bei gezielten Testungen aus, wie wir sie hier am Klinikum schon lange durchführen. Das kann man sich auch für Lehrer vorstellen oder in der Gastronomie, wo dann die Gäste getestet werden, bevor sie reinkommen. All das halte ich für sinnvoll. Aber millionenfach unkontrollierte Selbsttests, darin sehe ich keinen echten Gewinn.

Heidelberg und die Landkreise dürfen ab Montag ihre Geschäfte öffnen, da die Inzidenz unter 50 liegt. Aber da besteht doch die Gefahr, dass dann alle dorthin strömen, wo die Läden öffnen?

Die regionale Öffnung hat immer das Problem, dass ein gewisser Einkaufstourismus entsteht – das kann man ja auch an länderspezifischen Feiertagen sehen. Deshalb ist meine persönliche Einschätzung, dass man hier immer in etwas größeren Bereichen denkt; also zum Beispiel, dass Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis nur gleichzeitig öffnen.

Die RNZ kann sich kaum noch vor Beschwerden retten, wenn es um das Impfzentrum in Patrick-Henry-Village geht. Dort wurden viele Menschen mit Impftermin abgewiesen, weil der Impfstoff, der ihnen elektronisch zugewiesen worden war, nicht vorrätig war. Was ist so kompliziert daran, Termine zu vergeben?

Da fragen Sie mich zu viel. Ich kann nicht beantworten, weshalb die Buchungen nicht eingehalten werden können. Dahinter kann ja auch eine unklare Liefersituation stehen – die Details kenne ich jedoch nicht.

Wie handhaben Sie das am Klinikum?

Wir haben nur einen Impfstoff bekommen, den von Astra-Zeneca. Die mRNA-Impfstoffe werden ausschließlich in den Impfzentren verimpft, auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Zweiteilung war eine Entscheidung des Landessozialministeriums, wir hätten es gerne anders gehabt, aber so ist die Entscheidung und daran können wir auch nichts ändern.

Wie viele Dosen wurden am Klinikum verimpft?

Wir haben rund 4500 Impfdosen erhalten und diese bis Ende dieser Woche komplett verimpft. Leider wurde vonseiten des Sozialministeriums entschieden, dass die Klinken jetzt keine weiteren Impfdosen mehr erhalten, also auch nicht den Impfstoff von Astra-Zeneca. Wir sind darüber nicht glücklich, können es auch nicht wirklich nachvollziehen. Wir würden zum Beispiel auch gerne die Studierenden im klinischen Semester impfen, ebenso weitere Mitarbeiter. Jetzt müssen sich wieder alle im Impfzentrum anmelden, wo die Belastung – Sie haben es ja gerade angesprochen – ohnehin schon hoch ist.

Wir hören vermehrt, dass vor allem junge Geimpfte über Nebenwirkungen bei Astra-Zeneca-Dosen klagen?

Es gibt Impfreaktionen. Das war auch zu erwarten. Es gibt Personen, die ein oder zwei Tage nicht arbeitsfähig sind. Das haben wir allerdings auch bei den mRNA-Impfstoffen gesehen, ob das bei Astra-Zeneca häufiger der Fall ist, kann ich nicht sicher sagen.

Hängen die Beschwerden – 30 Prozent klagen über Schüttelfrost und Fieber – vielleicht mit dem Alter der Geimpften zusammen, schließlich reagiert das Immunsystem in jungen Jahren stärker?

Das ist denkbar. Studien dazu gibt es bisher nicht und die Nebenwirkungen sind bei den mRNA Impfstoffen ähnlich. Mein Sohn, der an einer Klinik in Hamburg auf der Intensivstation arbeitet, lag einen Tag nach der Impfung mit einem mRNA-Impfstoff zu Hause auf dem Sofa und konnte sich kaum noch rühren, so schlapp fühlte er sich, mit Schüttelfrost und allem drum und dran. Es kann durchaus sein, dass dies bei Astra-Zeneca etwas häufiger auftritt, aber die Nebenwirkungen sind ähnlich.

Einige deutsche Unternehmen wollen jetzt selbst durch die Betriebsärzte impfen lassen. Eine guter Vorstoß?

Ich halte jeden Weg, in die Breite zu gehen, für sinnvoll und richtig – vorausgesetzt, der Impfstoff ist da. Das gilt natürlich genauso für die Arztpraxen. In Baden-Württemberg wird jetzt begonnen, in ausgewählten Arztpraxen versuchsweise zu impfen. Ich weiß allerdings nicht, was man da testen muss, wenn letztes Jahr fast 20 Millionen Menschen in den Arztpraxen gegen Grippe geimpft werden. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Und es ist doch ohne Frage sinnvoller, niedergelassene Ärzte, die das auch sonst machen, möglichst umfangreich impfen zu lassen und nicht die Zentren zu überlasten.

Laut WHO erlahmt der Rückgang der Pandemie in Europa bereits wieder. Können wir da überhaupt lockern?

Besorgniserregend wäre insbesondere, wenn wir in den nächsten Wochen in eine Situation kämen, dass zahlreiche Menschen nach Erstimpfung einen inkompletten Schutz haben und gleichzeitig sehr viele Infektionen stattfinden. Das wäre eine Brutstätte für die Selektion von Varianten, die möglicherweise dem Impfstoff entkommen könnten. Wenn wir viele Infektionen von Personen haben, die teilimmun, aber noch nicht richtig immun sind, dann ist die Warscheinlichkeit, dass sich das Virus dort festsetzen kann und resistente Varianten auftreten, schlicht höher. Wenn die Menschen komplett immun sind, ist das ein kleineres Problem.

Misst man die Mobilität der Menschen anhand der Handydaten, dann haben wir fast wieder ein vorpandemisches Niveau. Sehen Sie da eine Gefahr?

Eine gewisse Gefahr ist immer da. Es ist richtig, dass die Mobilität wieder zugenommen hat, aber das hat ja auch positive Effekte für uns alle. Zugleich liegt darin vermutlich der Grund, dass die Zahlen derzeit nicht mehr wesentlich sinken. Aber wir können ja auch nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und gar nichts mehr unternehmen.