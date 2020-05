Von Klaus Welzel

Heidelberg. Hans-Georg Kräusslich steht seit Ende März im RNZ-Corona-Podcast Rede und Antwort. Der 62-Jährige ist Leiter der Virologie am Universitätsklinikum Heidelberg und zugleich Dekan der Medizinischen Fakultät. Er gehört außerdem einem Beratergremium von Ministerpräsident Winfried Kretschmann an.

Prof. Kräusslich, die Kanzlerin soll am Mittwoch ziemlich entnervt gewesen sein, weil einige Länderchefs auf Lockerungen für die Gastronomie und vieles anders bestanden. Übertreibt Deutschland jetzt? Lockern wir zu plötzlich?

Das werden wir immer erst hinterher wissen. Ich denke, dass es angesichts der geringen Neuinfektionen möglich ist, die nächsten Schritte zu gehen. Man kann ja in der Gastronomie die notwendigen Abstände einhalten. Man darf dann nur nicht fragen, "Sind noch zwei Plätze an diesem Tisch frei" oder Tische und Stühle zusammenrücken. Wichtig ist außerdem, für die richtige Belüftung zu sorgen, was im Freien ja kein Problem ist.

Merkel setzte Obergrenzen bei Infektionen durch: Wenn diese überschritten würden, müsse regional wieder nachgebessert werden. Ist das eine praktikable Lösung?

Ich glaube, absolute Zahlen werden nicht alleine funktionieren. Aber eine Zahl als Anhaltspunkt zu verwenden, um den Verlauf zu beobachten, das ist schon sinnvoll. Hier war von 50 Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner die Rede – und wenn diese Zahl ungefähr erreicht wäre, müssten Maßnahmen ergriffen werden. Allerdings ist es ein Unterschied, ob der Anstieg durch einen Ausbruch in einem Heim oder einem Betrieb entstanden ist, oder generell höhere Infektionszahlen auftreten. Im einen Fall muss man bezogen auf den Ausbruch reagieren, aber nicht allgemein, im anderen Fall muss man eventuell die generellen Regeln anpassen, aber eventuell auch nur sehr lokal.

Ein Berliner Kollege von Ihnen, Klaus-Dieter Zastrow, sagt, eine zweite Welle sei quasi ausgeschlossen, wenn jetzt alle Masken tragen. Stimmen Sie dieser Aussage in ihrer Absolutheit zu?

Ich glaube, dass es klug ist, in der Medizin und Wissenschaft keine absoluten Aussagen zu machen. Die Abstandsregeln haben – wenn sie eingehalten werden – einen mindestens so großen Effekt, wie die Masken und die Masken bieten nur teilweisen Schutz. Die Kombination von Masken und Abstand ist am besten, führt aber auch nicht zum absoluten Schutz. Absolute Feststellungen sind allerdings im Leben generell keine klugen Ratgeber.

Würden Sie mir zustimmen, dass die Abstandsregeln mittlerweile so kompliziert sind, dass sie sich die meisten Menschen gar nicht merken können?

Man sollte den wesentlichen Kern und Inhalt der Regeln beachten, das einzelne Detail ist vielleicht weniger entscheidend. Wenn ich andere Menschen treffe, ist es wichtig und klug, bestimmte Regeln einzuhalten: also auf das Händeschütteln und Umarmungen zu verzichten und den gebotenen Abstand einzuhalten. Andererseits ist es aber auch nicht sinnvoll, wie bei einem Tanzritual immer den exakten Abstand zur Nachbarsfamilie zu halten. Wir müssen vielmehr das Prinzip Abstand an sich beachten – in den Geschäften, im öffentlichen Nahverkehr. Mein Eindruck ist, dass dies zur Zeit weniger wird und eher das Gefühl zunimmt, alles sei wieder wie vorher.

Also, dass die Regeln mehr oder minder ignoriert werden?

In den Geschäften fällt schon auf, dass die Abstandsregeln weniger eingehalten werden, vielleicht weil angenommen wird, dass ja sowieso keine zweite Welle kommt, das ist aber nicht garantiert. Ich halte es für richtig, die Einschränkungen graduell zu lockern. Wir müssen dabei auch nicht pedantisch auf Details achten, ob es nun 1,45 Meter Abstand sind, oder doch 1,50 Meter. Aber nicht vergessen, dass das Virus immer noch da ist und die meisten Menschen weiterhin dafür empfänglich. Mein Wunsch ist, dass wir die Regeln so einhalten, dass jeder sich selbst schützt und damit auch die anderen– und dies im Bewusstsein verankert wird.

Ein Blick in die Region: Sind Sie weiterhin zufrieden?

In der Region sehen wir weiterhin sehr wenig Neuinfektionen. Es ist aber nicht Null, sondern meist gibt es einen oder zwei neue Fälle pro Tag. Aber insgesamt können wir sehr zufrieden sein.

