Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Kurz nach 13 Uhr tritt Angela Merkel ans Rednerpult im Bundestag. Spannung im Plenum unter der Reichstagskuppel. Start in die vierte Amtszeit. Das hatten vor ihr bisher nur die Kanzler Konrad Adenauer und Helmut Kohl geschafft. Kneift sie? Weicht sie aus und mogelt sich drum herum, geht nicht auf die umstrittenen Islam-Äußerungen von CSU-Chef Horst Seehofer ein?

Angela Merkel spricht Klartext, wird deutlich und widerspricht ihrem Innenminister. Natürlich sei der Islam ein Teil Deutschlands geworden, bekräftigt die Kanzlerin gestern. Offener Disput zwischen Merkel und Seehofer - gleich in ihrer ersten Regierungserklärung nach der Wiederwahl beim Start der neuen schwarz-roten Bundesregierung, rückt Merkel die Dinge zurecht. Zwar stehe völlig außer Frage, dass die historische Prägung des Landes christlich-jüdisch sei, stellte die CDU-Chefin klar. "Doch so richtig das ist, so richtig ist es auch, dass mit den 4,5 Millionen bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist", sagt Merkel. Seehofer sitzt ein paar Meter weiter auf der Regierungsbank, hantiert mit Karteikarten und lächelt müde. Kaum im Amt hatte der neue Bundesinnenminister vor wenigen Tagen erklärt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre und damit eine kontroverse Debatte ausgelöst.

Natürlich verstehe sie die Vorbehalte, sagt Merkel. Viele hätten ein Problem mit diesem Gedanken, dass der Islam zu Deutschland gehöre, und das sei auch deren gutes Recht. Doch habe die Bundesregierung die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Zusammenhalt aller in Deutschland lebenden Menschen größer und nicht kleiner werde. "Viele von ihnen leben ihren Glauben, den Islam, friedlich, verfassungs- und gesetzestreu", sagte sie. Die große Mehrheit der Muslime lehne Radikalismus und Terror ab.

Versöhnen statt spalten, lautet die Botschaft ihrer Regierungserklärung. "Deutschland, das sind wir alle", sagt die Kanzlerin. Zusammenhalt sei der Rote Faden im Koalitionsvertrag von Union und SPD, und er ist es auch in ihrer Rede. Doch mit dem Zusammenhalt klappt es selbst in der Regierung, in den Unionsparteien, von Anfang an nicht so richtig. Seehofers Islam-Äußerungen, die von Gesundheitsminister und Merkel-Rivale Jens Spahn ausgelöste Hartz-IV-Debatte sind Steilvorlagen. Beim Koalitionspartner SPD reibt man sich die Hände.

Wer auf eine neue Merkel gehofft, eine Kanzlerin 4.0 mit eigener überraschender Agenda für die kommenden Jahre über den Koalitionsvertrag hinaus erwartet hatte, wurde enttäuscht. Selbstkritisch räumt sie zwar Fehler in der Flüchtlingspolitik ein, doch denkt die Kanzlerin gar nicht daran, abzuschwören und verteidigt ihre Linie.

"Wir haben zu lange weggesehen", räumt sie ein. Die Europäische Union und andere hätten viel zu spät auf die Krise und Fluchtbewegungen reagiert. "Wir haben zu halbherzig reagiert und gedacht, dass uns die Probleme nicht betreffen", so Merkel. Das sei "falsch und naiv" gewesen. Deutschland habe jene Menschen aufgenommen, die von der internationalen Gemeinschaft vergessen worden seien, verteidigt sich Merkel und erhält Beifall. "Ich bin überzeugt, Deutschland kann es schaffen", bekräftigt sie und wiederholt ihre Worte aus der Flüchtlingskrise.

Aufbruch oder Weiter so? Merkels Antrittsrede zu Beginn der vierten Wahlperiode wirkt wie eine Rechtfertigung ihrer bisherigen Politik. Entschlossen, fast trotzig, auch ein wenig kämpferisch, aber wenig begeisternd. Spärlich der Beifall, nachdenklich viele Gesichter auch in den eigenen Reihen der Unionsfraktion. Oppositionsführer Alexander Gauland von der AfD darf das erste Mal in seiner Rolle auf die Kanzlerin antworten, beklagt bei der Zuwanderung "einen Rechtsbruch als Dauerzustand" und macht Merkel für die Spaltung der Gesellschaft verantwortlich.

Und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter stichelt über die Koalitionsparteien, die vor allem mit sich selbst beschäftigt seien. FDP-Chef Christian Lindner wirft Merkel & Co. Mutlosigkeit vor, sieht bereits das Ende der Kanzlerschaft Merkels kommen. Doch die Kanzlerin lässt die Kritik abtropfen, blickt nicht einmal von ihrem Handy auf.