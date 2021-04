Demonstranten protestieren vor dem Gericht in Jerusalem, in dem Netanjahu auf der Anklagebank sitzt. Foto: dpa

Von Harald Raab

Jerusalem. Diese Woche ist von größter Bedeutung für die politische Zukunft Israels: Gestern begann mit der Zeugenvernehmung die entscheidende Phase im Strafverfahren wegen Betrugs, Bestechung und Untreue gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Ebenfalls am Montag eröffnete Staatspräsident Reuven Rivlin die Anhörung der 13 in der 24. Knesset vertretenen Parteien, wen er mit der Regierungsbildung beauftragen will. An diesem Dienstag findet die konstituierende Sitzung des neuen Parlaments statt – mit weitreichenden Entscheidungen über einen neuen Knesset-Sprecher. Am Mittwoch muss der Staatspräsident bekannt geben, wem er als ersten die Chance einräumt, sich an der schwierigen Bildung einer Koalitionsregierung zu versuchen.

Ist es Zufall oder mahnendes Signal, dass Rivlin ausgerechnet an dem Tag mit der Parteienkonsultation begann, an dem Nethanjahu vor dem Jerusalemer Bezirksgericht erscheinen musste und die leitende Staatsanwältin Liat Ben-Ari schwerwiegende Vorwürfe krimineller Aktivitäten gegen ihn erhob. Die Anklagevertreterin: "Der heutige Fall vor diesem ehrenwerten Gericht ist ein substanzieller und schwerwiegender Fall, in dem es um Korruption in der Regierung geht. Der Angeklagte Nummer eins ist der Premierminister Israels, der der Anklageschrift zufolge die ihm übertragene große Regierungsgewalt missbräuchlich genutzt hat, um von den Eigentümern großer israelischer Medien unangemessene Vorteile zu fordern und zu erhalten, um seine persönliche Interessen voranzutreiben."

Kann der Staatspräsident einem Politiker, dem solche Vorwürfe gemacht werden, den Auftrag erteilen, erneut eine Regierung zu bilden? Rivlin ist sich des tragischen Dilemmas bewusst, zumal er in vier Monaten seine siebenjährige Amtszeit beendet und er Israel nicht weiter von Netanjahu regiert sehen will. Es ist kein Geheimnis: Er hält den langjährigen Likud-Gefährten für eine Gefahr für die Einheit des Landes. So ist auch sein Appell an die Parteien zu verstehen, "unkonventionelle Verbindungen und Koalitionen einzugehen".

Es wird Rivlin nichts anderes übrig bleiben, als Netanjahu – wie schon dreimal zuvor – die Chance zu geben, eine Koalition zu schmieden, die 61 Knesset-Mitglieder hinter sich versammeln muss. Der Likud mit seinen 30 Sitzen hält unverbrüchlich an Netanjahu fest. Ebenso die beiden ultraorthodoxen Parteien Shas und Vereinigte Thora-Juden mit zusammen 16 Abgeordnete und die sechs rechtsextremen Knesset-Mitglieder von der Partei Religiöser Zionismus. Auch wenn die islamistische arabische Partei Ra’am mit ihren vier Stimmen hinzukommt, ergibt das nur 56 Unterstützer.

Vom Anti-Netanjahu-Block ist nicht zu erwarten, dass er sich mit mehr Stimmen auf einen der Führer aus seinen Reihen einigen kann. Jair Lapid, Vorsitzender der größten Oppositionspartei Yesh Atid mit 17 Sitzen, wird erklärtermaßen nicht von Naftali Bennetts rechtskonservativer Partei Yamina und ihren sieben Abgeordneten nominiert werden. Bennett strebt selbst das Amt des Ministerpräsidenten an. Gideon Sa’ar, wie Bennett ein Abtrünniger des Likud und Ex-Vertrauter Netanjahus, bringt mit seiner Partei Neue Hoffnung sechs Sitze auf die Waagschale. Auch er, ein Rechtskonservativer, hat Bedenken, Lapid vorzuschlagen.

Sicher hat Lapid nur 45 Stimmen. Lapid kommt nur zum Zug, wenn Netanjahu innerhalb von sechs Wochen keine Koalition mit 61 Abgeordneten zustande bringt.Welche Mittel Netanjahu wählt, um sein Ziel zu erreichen, machte der Abgeordneter der Neuen-Hoffnung-Partei, Scharren Haskel, öffentlich. Er habe ihm "ein halbes Königreich versprochen", wenn er überlaufe. Es bleibt spannend in Israel.