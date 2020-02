Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der Sozialdemokrat Edgar Franke (60) ist Opferbeauftragter der Bundesregierung.

Herr Franke, Sie sind nach dem rechtsextremen Anschlag seit Donnerstag in Hanau und kümmern sich um die Opfer und Angehörigen. Wie haben Sie dort die Stunden nach dem schweren Verbrechen erlebt?

Dieses schreckliche Verbrechen hat uns tief erschüttert. Ich komme aus Nordhessen und bin sofort nach Hanau gefahren. Wir versuchen jetzt, den Opfern beizustehen und zu helfen, wo immer es geht. Viele Menschen sind geschockt. Sie brauchen noch Zeit, das Geschehene zu verarbeiten. Die Anteilnahme und die Solidarität so vieler Menschen, wie wir sie jetzt erleben, sind wichtig.

Wie sieht Ihre Hilfe konkret aus?

Wir sind vor Ort und bieten unsere Unterstützung an. Wir haben ein Informationszentrum eingerichtet und eine Telefon-Hotline geschaltet, die rund um die Uhr erreichbar ist. Es stehen ebenfalls rund um die Uhr psychologische Fachkräfte zur Verfügung. Es gibt Hilfe in ganz praktischen Fragen. Wir kümmern uns auch um finanzielle Soforthilfen für die Familien der Opfer. Gerade die Lehre aus dem Attentat auf den Berliner Breitscheidplatz war, dass die Opfer schnell Hilfe benötigen. Es gibt einen Härteleistungsfonds des Bundes. Daraus können Hinterbliebene innerhalb von zwei Wochen eine Soforthilfe von 30.000 Euro erhalten.

Nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz haben sich Opfer und ihre Angehörigen alleine gelassen gefühlt. Hat man aus den damaligen Fehlern gelernt?

Ja. Eine wichtige Lehre ist, dass Opfer schrecklicher Terroranschläge einen Ansprechpartner der Bundesregierung brauchen, der unmittelbar danach, aber auch noch lange Zeit nach einem Anschlag für sie da ist und Hilfen koordiniert. Das ist meine Aufgabe. Inzwischen wurden zudem die finanziellen Soforthilfen des Bundes verdreifacht. Nach dem Anschlag in Halle wurden diese Gelder in kürzester Zeit an die Betroffenen gezahlt.

Das kann das schreckliche Leid des Verlusts der eigenen Eltern oder Kinder nicht lindern. Aber zumindest ist es eine Hilfe für die nötigsten Dinge, die in diesem Moment wichtig sind. Ein Problem bleibt allerdings, dass viele Behörden der Kommunen, der Länder und des Bundes mit dem Thema befasst sind. Diese Bürokratie mit oftmals vielen notwendigen Anträgen hat manche zermürbt. Hier gibt es noch einiges zu verbessern. Daran arbeiten wir.