"Schamane" im Kongress-Sturm: Unter den Eindringlingen in das US-Kapitol am 6. Januar in Washington waren auch Anhänger der rechten «QAnon»-Verschwörungstheorie. Foto: dpa

Von Jörg Runde

Heidelberg. Eva Herschinger ist Extremismus-Forscherin an der Universität der Bundeswehr in München.

Frau Herschinger, am Sturm auf das Kapitol in Washington waren QAnon-Verschwörungsmystiker maßgeblich beteiligt. Was ist das Besondere an der Bewegung, die in den USA mittlerweile über eine Million Anhänger zählt?

Eva Herschinger. Foto: privat

Die QAnon-Bewegung umfasst eine Reihe von Gruppierungen. Die Verschwörungsmythen der Bewegung sind inzwischen das einigende Element. Das Gefährliche ist, dass diese Verschwörungserklärungen ein aktivierendes Potenzial entfalten können. Sie können Leute dazu bringen, Gewalt anzuwenden. Es ist wichtig, dass man sich davon löst, QAnon nur für krude Verschwörungsmystiker zu halten, die sich im Netz rumtreiben. Solche Verschwörungserklärungen haben Auswirkungen auf die reale Welt. Das haben die Ereignisse am 6. Januar gezeigt.

Was macht sie so gefährlich?

Unter den QAnon-Anhängern befinden sich auch gewaltbereite Gruppierungen. Einige deren Mitglieder arbeiteten für die Sicherheitsbehörden und haben teilweise eine militärische Ausbildung. Beim Sturm auf das Kapitol wurde das in einer Passage sehr deutlich. Da gab es Bilder von einer Gruppe, die in kompletter militärischer Montur geduckt durch die Gegend lief. Die wussten genau, wie sie sich in einer solchen Situation verhalten müssen. Das gilt für auch für so gewalttätige, ultrarechte Gruppen wie die Proud Boys, die auf der Welle der QAnon-Bewegung mitreiten. Wenig erstaunlich, dass das FBI die Nationalgardisten, die an der Vereidigungszeremonie Bidens eingesetzt wurden, vorher auf Verbindungen in die extremistische Szene überprüft wurden.

Was kann man dagegen tun?

Wir dürfen nicht nur danach schauen, wie sich Menschen radikalisieren. Was wir viel mehr machen müssten: Nach Menschen schauen, die bereits radikalisiert sind und durch gewalttätige Ereignisse wie den Sturm auf das Kapitol sich weiter radikalisieren. Es gibt in den USA nicht wenige Leute, die als Unterstützer von Verschwörungsmythen bereit sind, auf die Straße zu gehen, um Menschen umzubringen.

Hintergrund Der gefährlichste Kult der Welt QAnon gilt als die gefährlichste Verschwörungstheorie der Welt. Ins Leben gerufen wurde sie 2017 im Internetforum 4chan von einem anonymen Nutzer, der sich selbst "Q" nannte und behauptete, Zugang zu geheimen Regierungsdokumenten zu haben. Der Verschwörungstheorie zufolge existiert [+] Lesen Sie mehr Der gefährlichste Kult der Welt QAnon gilt als die gefährlichste Verschwörungstheorie der Welt. Ins Leben gerufen wurde sie 2017 im Internetforum 4chan von einem anonymen Nutzer, der sich selbst "Q" nannte und behauptete, Zugang zu geheimen Regierungsdokumenten zu haben. Der Verschwörungstheorie zufolge existiert eine geheime Elite von Politikern, Prominenten und Pädophilen, die Kinder entführen lassen und in unterirdischen Kellern foltern, um aus ihrem Blut ein Verjüngungsserum zu gewinnen. Anhängern galt Donald Trump als Erlöser, der die Verschwörung beenden werde. Die vor allem in rechtsextremen Kreisen und bei Querdenkern beliebte Theorie greift Elemente anderer Verschwörungstheorien auf, unter anderem antisemitische Ritualmordlegenden. Ihre Anhänger gelten als radikal und oft gewaltbereit. Mitglieder der Bewegung waren am Sturm auf den Reichstag in Deutschland wie auch auf das Kapitol in den USA beteiligt; auch der rechtsextreme Hanau-Attentäter, der neun Menschen ermordete, war von ihren Ideen beeinflusst. Die Theorie wird in diversen Foren von Nutzern weitergesponnen. Dieses interaktive Element macht sie für viele attraktiv. (abs)

Sehen Sie diese Gefahr auch für Deutschland?

In den USA ist die Eskalationsgefahr wegen der lockeren Waffenpolitik sicherlich viel größer. Aber auch in Deutschland gibt es Gruppierungen, deren Gewaltbereitschaft bekannt ist. Es gibt einige Studien, die belegen, dass es auch hierzulande immer stärker verhärtete antidemokratische Milieus gibt, in denen rechtsextremes Gedankengut akzeptiert ist.

Diese Menschen mischten sich zuletzt immer häufiger unter die Querdenker-Demonstranten. Protestiert wird dann etwa gegen eine "Merkel-Diktatur".

Herrschaftskritik ist typisch für diese Gruppierungen. Sie wird als Widerstand dargestellt und eint Protestierende mit verschiedensten Herkünften. Hinter dieser Art des Widerstands steckt aber etwas Destruktives. Es geht nicht um Lösungen, sondern um Zerstörung, Widerstand und Kritik als solches. Gewalt ist in dem Zusammenhang nicht auszuschließen.

Welche Rolle spielt Corona?

In Deutschland ist Covid-19 sicher ein Beschleuniger, alle sind betroffen. Auch das ist ein vereinendes Element.

Sind solche Bewegungen eine Bedrohung für unsere Gesellschaft?

Die Anhänger von Verschwörungsmythen leben in einer anderen Realität, in der sie versuchen, sich gegen jedes Hinterfragen abzuschotten. Und genau das wird ihnen in den Bewegungen geboten: Klare Feindeslinien, eine nur vage gehaltene Utopie, wo es hingehen soll, sodass viele sich damit identifizieren können. Dieser Teil der Bevölkerung nimmt nicht mehr am demokratischen Prozess teil, hat sich von ihm entfremdet, was ich als sehr gefährlich einordne. Hinzu kommen Normalisierungsprozesse auf sprachlicher Ebene. Rechte Gruppen wie die Identitäre Bewegung sind dabei, den gesellschaftlichen Diskurs in ihre Richtung zu verändern. Dadurch werden ihre Argumente und Erklärungen salonfähig.

Was können Sicherheitsbehörden tun?

Die Beobachtungs-Möglichkeit des Verfassungsschutzes ist sicherlich ein sinnvolles Instrument. Die Querdenker werden vom Landesverfassungsschutz in Baden-Württemberg ja bereits beobachtet. Es gibt aber ein großes Problem.

Das wäre?

Gerade Bewegungen wie QAnon zeigen, wie enorm wichtig die Social-Media-Plattformen und Messenger-Dienste für deren Verbreitung sind. Die Netzwerke sind schon längst keine neutralen Plattformen mehr, sie sollten in die Pflicht genommen werden. Generell muss Rechtsextremismus noch mehr als Gefahr für die Demokratie wahrgenommen werden und entsprechend eingeordnet werden.

Wie kommt es, dass sich Menschen radikalen Bewegungen anschließen?

Die Menschen, die sich radikalisieren, suchen Anerkennung, Zugehörigkeit und Lebenssinn. In Krisensituationen, egal ob finanziell, sozial oder emotional, besteht eine hohe Empfänglichkeit. Dann werden häufig Dinge generell in Frage gestellt. So wie jetzt in der Corona-Krise.

Und das nutzen solche Bewegungen wie QAnon oder die Querdenker aus?

Verschwörungserklärungen oder Ideologien wie der Rechtsextremismus machen den Menschen ein vermeintlich super Angebot. Hier gibt es klare Feindbilder und wer die teilt, gehört zu der Gruppe. Dazu bekommen die Menschen vage Ziele, die aufgrund ihrer Schwammigkeit sich gut in die eigene Lebensphilosophie integrieren lässt. So entsteht Orientierung in einer als konfus erlebten Welt.

Sind auch die Querdenker-Demonstrationen längst Treffpunkte für radikale, rechte Gruppierungen?

Auf jeden Fall ist das ein Ort, an dem rechte Gruppen ihre ideologischen Positionen verbreiten können. QAnon ist auf T-Shirts und Fahnen zu sehen, der Organisator Michael Ballweg sagte den Wahlspruch der Bewegung ins Mikrofon. Es gibt keine Abgrenzung. Im Gegenteil: Es findet ein Normalisierungsprozess statt.